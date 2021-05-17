防疫必做「關鍵12件事」幫你遠離病毒！玄關放酒精、衣架很重要

▲除了戴口罩、勤洗手，營養師分享防疫必做的12大關鍵事項。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash

國內疫情持續升溫，確診人數連日暴增，雙北地區更升級為三級防疫警戒，想遠離病毒威脅，除了自主性戴好口罩、勤洗手外，也要盡量減少非必要外出。此外，知名營養師高敏敏更特別分享防疫必做的「12件關鍵事項」，提醒大家這些防疫措施做好做滿，就能減少病毒附著、殘留的可能，保護自己也保護家人。

▲健康均衡的飲食也有助於提高自身抵抗力。

1.正確有效洗手很重要，沒洗手前切記勿摸眼口鼻，尤其吃東西、揉眼睛或摳鼻孔前一定要先洗手。

2.拱手不握手、保持社交距離，減少病毒透過接觸傳播。

3.密閉空間務必戴好口罩，減少飛沫傳染風險。

4.餐食自己煮或盡量外帶食物。

5.每天吃新鮮蔬果。

6.隨時多喝水，幫助代謝。

7.盡量保持活動量，體力、時間許可的話可以多爬樓梯，增加活動量之餘，也能減少待在密閉電梯的時間。另外，也可利用居家運動教學影片，在家做運動，多活動身體。

8.手機、錢包等隨身物品勤消毒，降低病毒附著機率。

9.注重每日清潔，洗澡、洗頭、洗衣服都很必要。

10.盡量避開顛峰時間搭公共交通工具，減少人群接觸。

11.維持室內通風，降低傳染風險。

12.減少進出公共場所，避免人群聚集。

▲建議把酒精和濕紙巾放在門口、玄關處，進家門前先消毒。

除了以上12件必做的關鍵事項，高敏敏更建議可在家門口、玄關處準備垃圾桶、酒精和衣架，在進家門前先用酒精＋濕紙巾將手機、門把和鑰匙都擦一擦消毒，再把手擦乾淨，而用過的口罩和濕紙巾丟近垃圾桶後，將外出所穿的外套衣物脫下掛在玄關再進到家裡，且建議直接進浴室洗手、洗澡和洗頭，確實減少病毒殘留在身上的機會。

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