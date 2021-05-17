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路易莎278間門市提前打烊　營業至下午4點

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▲路易莎萬華東園門市。（圖／業者提供） 

▲路易莎宣布雙北門市營業至下午4點，此為日前新開幕的萬華東園門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情5／17確診人數首度衝破300例，多數百貨已進行營業時間調整，在台最多分店的連鎖咖啡路易莎也宣布，5／18起於雙北第三級防疫地區，營業時間也進行彈性調整，160間無外送平台合作門市營業至下午4點，118間有外送平台合作門市最晚只能營業至晚上7點，預計雙北共278間門市需調整。

確診人數屢破新高，雙北在之前也升級至第三級防疫，連鎖咖啡星巴克宣布雙北地區停止提供內用，並取消5月份所有行銷活動，路易莎咖啡今（5／17）也宣布，針對雙北升級第三階段防疫，權衡疫情與員工生計之考量，推出新的門市防疫措施，不限內用但縮短營業時間。

路易莎表示，全台門市因應地區防疫計劃階段，自5／18起彈性縮短營業時間，雙北門市有外送平台服務門市最晚營業至晚上7點；無外送平台門市則營業至下午4點。雙北以外地區依據中央或地方政府公佈案例所在地區，彈性調整營業時間，此外持續開放內用座位，民眾入店需實聯制，店內也會落實梅花座與防疫隔板。

而星巴克日前也宣布配合雙北地區防疫三級警戒，雙北地區門市僅提供外帶服務，座位區及廁所暫停使用。

關鍵字：

疫情, 防疫, 升級, 百貨, 本土, 路易莎, 星巴克, 營業時間

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