【持續更新】疫情升級　全台76間百貨營業時間調整一次看

▲百貨調整營業時間，若需要前往，記得口罩戴好戴滿。（圖／Pexels）
記者蔡惠如／綜合報導
疫情升溫，雙北地區升級至防疫第三級，民眾外出需全程配戴口罩，業者已落實進入賣場實聯制，部份業者在進入賣場外，再推動特定區域如美食街、小吃攤、餐廳等二次實聯制，請民眾注意，全台76間百貨商場調整營業時間這裡一次看！
全台
新光三越全台15店 5／18～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
遠百全台11店 5／17～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
SOGO全台8店 5／17～5／28
賣場平假日營業時間調整為11：30～20：30
超市區域9：00至20：30
環球購物中心7店 5／17～5／28
平假日營業時間調整為11：30～20：00
北部
台北101購物中心 5／17～5／28
購物中心平假日營業時間調整為12：00～20：00
超市仍維持9：00開始營業，美食街及餐廳將視消費者需求提前供餐
遠企購物中心 5／17～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站 5／18～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
微風南山及微風信義高樓層餐廳，視各店消費者需求營業時間調整
誠品生活 5／16～5／28
（信義、松菸、南西、R79、西門、武昌、板橋、新板、站前捷運、站前、亞東醫院）
平假日營業時間調整為：各店開幕時間～20:00
營業時間調整同步誠品書店，百貨型書店則以各百貨營業時間準
台茂購物中心 5／18～5／31
平假日營業時間調整為11：30～20：30
中壢大江購物中心：5／18～5／28
平假日營業時間調整為11：00～20：30
統一時代百貨 5／18～5／28
平假日營業時間調整為11：30～20：30
京站時尚廣場 5／17～5／28
周日至周四營業時間調整為12：00～20：30
周五、周六營業時間調整為12：00～21：00
ATT4FUN信義 5／18～5／28
周日至周四營業時間調整為11：00～21：00
周五、周六營業時間調整為11：00～22：00
內湖美麗華百樂園：5／17～5／28
平假日營業時間則調整為11：30～20：30
摩天輪、旋轉木馬停止營業
比漾廣場 5／17～5／28
平假日營業時間調整為11：30～20：30
林口三井OUTLET 5／17～6／8
平假日營業時間調整為12：00～20：00
桃園華泰名品城 5／17起
平假日營業時間調整為12：00～21：00
新竹巨城購物中心 5／18～5／28
購物中心、電影院平假日營業時間調整為11：00～20：30
全家、星巴克、PAUL餐廳營業時間為10：30～20：30
中部
台中中友百貨 5／17～5／28
平假日營業時間調整為11：30～20：30
廣三SOGO百貨 5／17～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
太平洋百貨豐原店 5／17～5／28
平假日營業時間調整為11：30～20：30
南部
漢神百貨 5／18～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
漢神巨蛋 5／18～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
義享時尚廣場 5／17～5／28
平假日營業時間調整為12：00～20：00
備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新