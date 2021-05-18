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Lisa穿過季ZARA曬螞蟻腰、在4萬元CELINE安全帽塗鴉，網：是我會手抖

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa終於再度回歸招牌的厚齊劉海造型了，近期鮮少有公開活動的BLACKPINK，成員們仍不忘頻頻更新社群寵粉，近日Lisa在IG曬出「騎車」穿搭，頭上一頂粉嫩安全帽吸睛又搶眼，Lisa更大膽在這頂台幣要價43,500元的單品上塗鴉，引發網友一陣熱議：「心臟真大顆」、「是我肯定手抖」。

▲Lisa 。（圖/翻攝IG、品牌官網）

▲Lisa 。（圖/翻攝IG、品牌官網）

▲Lisa大膽在CELINE粉色安全帽上塗鴉。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

前陣子都是以空氣劉海、旁分髮型亮相的Lisa，終於眾望所歸剪回了妹妹頭齊短髮，「新髮型」的首Po，Lisa不忘帶貨CELINE 2021夏季男裝系列的半罩式安全帽，完美盡責品牌形象大使身份，被Lisa手繪上「Lisa」以及CELINE創意總監名字「Hedi」的淡粉色安全帽，也立馬被粉絲們狂搜登上話題榜，不愧是超級帶貨女王。

▲celine 。（圖／翻攝品牌官網）

▲CELINE粉色半罩式安全帽，NT $ 43,500。（圖 / 翻攝CELINE官網）

▲Lisa 。（圖/翻攝IG、品牌官網）

▲Lisa罕見穿上平價快時尚品牌ZARA。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

向來穿搭風格惹人著目的Lisa，除了畫報拍攝邀約不斷，就連美國美妝M.A.C 也看上了Lisa超狂帶貨力，邀她成為品牌全球代言人，不同於同團的Jennie，Po文中Lisa罕見穿上平價快時尚品牌ZARA，只見她將短版針織罩衫的綁繩纏繞在腰上，勾勒出惹火纖腰，也順勢驗證她經得起考驗的螞蟻腰身，引來粉絲們直呼：「是我就變『綁肉粽』了」、「這腰要多逼人」。

▲Lisa 。（圖/翻攝IG、品牌官網）

▲這款黑色針織罩衫是ZARA的過季單品，台灣官網已搜不到。（圖 / 翻攝ZARA官網）

而粉絲們也不忘搜尋「Lisa同款」，但這款黑色針織罩衫其實是ZARA的過季單品，台灣官網已搜尋不到，只剩下少數國家以原價7折出清販售，讓許多女孩們有些失望「怎麼不早點穿」、「差點可以入手Lisa同款」，但也有人表示：「早就購入」、「和Lisa眼光一致」。

►Jennie露內衣配「要穿不穿」的牛仔褲　狂曬「邪惡深V」＋零死角美背

►Lisa戴「星座項鍊」點綴鎖骨好撩人　CELINE爆款凱旋門包也有可愛迷你款了

 

關鍵字：

BLACKPINK, LISA, ZARA, CELINE, 安全帽

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