周迅46歲腰身太驚人！完美駕馭貼身金光禮服　網讚翻：無懈可擊

記者王則絲／台北報導

大陸女星周迅近日出席代言美妝品牌活動，當天選穿一襲金色的亮片禮服亮相，平口設計讓她的肩頸、鎖骨全都露，白皙肌膚搭配鮮嫩紅唇，高雅氣質傾瀉而出，且在禮服貼身包覆下，勒出超纖細的腰身，46歲身材保養得如此姣好，讓粉絲們都看傻了眼：「周公子太美了」、「無懈可擊！」

▲周迅日前出席代言活動造型被讚翻。（圖／翻攝自微博，以下同）



作為三冠等級的影后，周迅的人氣一直以來都很旺，而在演出《如懿傳》之後再次攀上顛峰，雖然演藝事業蒸蒸日上，不過感情方面卻不是這麼順遂，周迅在去年底與演員高聖遠離婚後，並沒有給自己太多的休息時間，不只參加綜藝節目，還有新戲《第十一回》、《侍神令》陸續播出。

周迅日前出席代言美妝品牌黛珂的活動，當天穿著了JENNY PACKHAM的一襲金色亮片平口長禮服，將頭髮向後梳成乾淨的低包頭，並搭以香奈兒的流蘇耳環點綴，整個人散發出高雅與貴氣，造型被粉絲們一致讚爆：「仙女下凡來了」、「周公子的氣質無可取代」、「好心動。」完美駕馭這套金光禮服。

周迅身上的裙裝簡約素雅，在剪裁上十分貼身，因此也將她纖瘦的體態展露，尤其是令人驚艷的腰身，絕美的S線條吸住眾人目光：「身材太好了」、「這套裙子太好看了，很顯身材」、「腰好瘦！」讓人完全不敢相信周迅今年已經46歲了，網友深感佩服：「怎麼能保持得這麼好！」

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