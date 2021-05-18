fb ig video ETtoday search mobile

周迅46歲腰身太驚人！完美駕馭貼身金光禮服　網讚翻：無懈可擊

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星周迅近日出席代言美妝品牌活動，當天選穿一襲金色的亮片禮服亮相，平口設計讓她的肩頸、鎖骨全都露，白皙肌膚搭配鮮嫩紅唇，高雅氣質傾瀉而出，且在禮服貼身包覆下，勒出超纖細的腰身，46歲身材保養得如此姣好，讓粉絲們都看傻了眼：「周公子太美了」、「無懈可擊！」

▲周迅。（圖／翻攝自微博）

▲周迅日前出席代言活動造型被讚翻。（圖／翻攝自微博，以下同）

作為三冠等級的影后，周迅的人氣一直以來都很旺，而在演出《如懿傳》之後再次攀上顛峰，雖然演藝事業蒸蒸日上，不過感情方面卻不是這麼順遂，周迅在去年底與演員高聖遠離婚後，並沒有給自己太多的休息時間，不只參加綜藝節目，還有新戲《第十一回》、《侍神令》陸續播出。

▲周迅。（圖／翻攝自微博）

周迅日前出席代言美妝品牌黛珂的活動，當天穿著了JENNY PACKHAM的一襲金色亮片平口長禮服，將頭髮向後梳成乾淨的低包頭，並搭以香奈兒的流蘇耳環點綴，整個人散發出高雅與貴氣，造型被粉絲們一致讚爆：「仙女下凡來了」、「周公子的氣質無可取代」、「好心動。」完美駕馭這套金光禮服。

▲周迅。（圖／翻攝自微博）

周迅身上的裙裝簡約素雅，在剪裁上十分貼身，因此也將她纖瘦的體態展露，尤其是令人驚艷的腰身，絕美的S線條吸住眾人目光：「身材太好了」、「這套裙子太好看了，很顯身材」、「腰好瘦！」讓人完全不敢相信周迅今年已經46歲了，網友深感佩服：「怎麼能保持得這麼好！」

▲周迅。（圖／翻攝自微博）

▲周迅。（圖／翻攝自微博）

►Lisa洋娃娃長髮回歸了！BLACKPINK合體氣場超強大　網：不知要看誰

►朴信惠這雙球鞋愛到包色　才剛出新配色就秒入手，不愧是「女鞋頭」

關鍵字：

周迅, 凍齡, 身材

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

超準！網揭「睡覺姿勢」反映愛情觀，「這樣睡」最缺安全感

超準！網揭「睡覺姿勢」反映愛情觀，「這樣睡」最缺安全感

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

Lisa洋娃娃長髮回歸了！BLACKPINK合體氣場超強大　網：不知要看誰

Lisa洋娃娃長髮回歸了！BLACKPINK合體氣場超強大　網：不知要看誰

落髮一族要少吃甜食！頭皮專家指出「5個習慣」讓頭髮掉不停 3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了 高人氣開架「紅瓶小方塊」粉底換上Kitty包裝太可愛　這次不買不行 新光三越、SOGO全台44店縮短營業時間 孟耿如催淚婚紗照壓軸曝光！「家宴取消」換台牌白紗、魚尾裙美翻 「象印品牌週」最低999元起！美型咖啡機、電子鍋輕鬆到手 劉嘉玲腳一翹露「漁網」變海洋風　百萬蛇錶救援當時髦女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面