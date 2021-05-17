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橡皮筋竟是神物！網傳「超簡單3招」讓你改善疫情焦慮

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▲▼「超簡單3招」讓你改善疫情焦慮 。（圖／Unsplash）

▲常見的橡皮筋原來能改善焦慮。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

編輯 / Amber

疫情延燒，確診人數翻倍跳，面對混沌未明的疫情，你焦慮了嗎？健康民眾們除了乖乖待在家，外出做好防護以外，若還是有控制不了的緊張焦慮，甚至覺得胸悶、心悸，以下3個簡單方法，能夠幫助你紓壓。

▲▼「超簡單3招」讓你改善疫情焦慮 。（圖／Unsplash）

#心律呼吸法

一手輕按著另一隻手的手腕，感受跳動的脈搏，感受同時在心裡默數脈搏次數，讓自己慢慢熟悉脈搏的節奏，接著配合脈搏，每6下呼氣一次，下一個6下再吸氣一次，連續啟動呼吸循環，持續3分鐘就能讓心情緩和下來。

▲▼「超簡單3招」讓你改善疫情焦慮 。（圖／Unsplash）

#漸進式肌肉放鬆法

有時候過於緊張焦慮，身體肌肉不自覺緊繃，導致全身腰酸背痛。這時不妨試試這個方式。首先找個舒服的姿勢坐下，用8分力氣來緊握拳頭，心中默數10秒鐘後將手放開，接著用9分力氣緊握拳頭，同樣默數10秒後，將雙拳突然放開，再用10分力將拳頭緊握，然後再突然放開雙拳。

接下來換肩膀，用8分力氣將肩膀往上提，默數10秒後，將肩膀完全放下，接著用9分力氣將肩膀往上提，10秒後完全放下，最後用10分力將肩膀上提，10秒後再將肩膀完全放下。這個方式可以運用在身體各肌肉部位，像是小腿、腳趾等等，多練習幾次，就能感受到前所未有的輕鬆。
▲▼「超簡單3招」讓你改善疫情焦慮 。（圖／Unsplash）

#橡皮筋紓壓法

當人處於緊張、焦慮狀態時，很容易出現解離分心的反應，這時候可以找一條鬆緊適中的橡皮筋套在手腕上，當開始感到分心或是注意力無法集中時，就抓住橡皮筋狠狠彈自己一下，當手腕感到痛感時，可以讓人瞬間變清醒，熟習這個方式幾次之後，能幫助降低解離感，進而紓緩緊張情緒。

關鍵字：

焦慮, 疫情, 呼吸, 紓壓, 橡皮筋

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