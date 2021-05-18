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囤貨不夠？水、咖啡最低125元直送到家　居家防疫更輕鬆

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文／C編

疫情升溫，居家防疫的備品已經準備好了嗎？購物網站「Her和她」推出「夏季消暑，飲出好滋味」活動，包括黑咖啡、水、拿鐵、木耳露等等，通通下殺優惠價，任選兩件還能再打95折，湊免運直接送到家，方便又安全，想喝什麼？趕緊往下看！

泰山 淨之水6300ml（2入/箱）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲泰山淨之水6300ml（2入/箱）原價145元、特價125元，點我購買。

選自中央山脈的純淨好水，並經過層層過濾、殺菌、無菌充填嚴格品質控管，適合居家沒有飲水機或是過濾器的家庭入手。

UCC AROMA BREW艾洛瑪黑咖啡525ml（24入）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲UCC AROMA BREW艾洛瑪黑咖啡525ml（24入）原價936元、特價630元，點我購買。

日本專業技術製成，無添加香料的黑咖啡，喝了不但可以提神，幾乎沒有苦澀味的咖啡香氣，平常不喝黑咖啡的人也可以輕鬆接受。

H2O water純水5800ml（2入／箱）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲H2O water純水5800ml（2入／箱）原價145元、特價125元，點我購買。

源自礦泉並且採用高等級過濾，水質純淨度高，值得信賴，喜歡喝健康好水的人絕對不能錯過這一欓。

水事紀 麥飯石礦泉水5000ml（2入／箱）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲統一水事紀麥飯石礦泉水5000ml（2入／箱）原價299元、特價130元，點我購買。

統一旗下的水事紀麥飯石礦泉水，將天然的礦泉水保存於終年維持恆溫的坑道內，待泉水自然湧出後，就經封閉式的管路重重保護與把關，到進入生產線，全程不接觸到外在環境，水質甘甜。

清境 純水6000cc（2瓶／箱）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲清境純水6000cc（2瓶／箱）原價160元、特價130元，點我購買。

有如清境空氣般純淨天然，並且經過層層過濾、殺菌、無菌充填嚴格品質控管，才誕生的瓶裝水。

UCC AROMA BREW 艾洛瑪拿鐵525ml（24入）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲UCC AROMA BREW 艾洛瑪拿鐵525ml（24入）原價936元、特價630元，點我購買。

拿鐵是很多人喝咖啡的首選，口感溫潤滑順，完全沒有咖啡的苦澀，相當甘醇，出自專業日本品牌，隨開隨喝、不用沖咖啡、加牛奶，相當方便。

UCC AROMA BREW艾洛瑪黑鴛鴦525ml（24入

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲UCC AROMA BREW艾洛瑪黑鴛鴦525ml（24入）原價936元、特價630元，點我購買。

日本專業技術製作，無添加香料，是咖啡與紅茶最佳的組合，喝起來有著咖啡的味道，也有紅茶的香氣，相當特別，適合喜歡嘗試新品的人入手，咖啡入門者也能大口暢飲。

泰山 桂圓黑木耳露 310g（24入）

▲UCC,泰山,清淨,H2O,水事紀,水,咖啡,木耳露。（圖／Her）

▲泰山 桂圓黑木耳露 310g（24入）原價699元、特價509元，點我購買。

嚴選台灣A級黑木耳，絕不使用乾燥木耳，大朵厚實、去除掉蒂頭，保留最營養、軟嫩的部份，厚工慢熬細煮出膠質，不添加防腐劑，搭配桂圓及黑糖香甜不膩、濃稠順口，好滋味。

關鍵字：

UCC, 泰山, 清淨, H2O, 水事紀, , 咖啡, 木耳露

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