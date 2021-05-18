夏季必備4款「抗痘好物」！泥娃娃潔顏露、毛孔精華連粉刺都搞定

▲改善粉刺、痘痘問題才能擁有細緻透亮好肌膚。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

炎熱的夏季即將來臨，出油量也跟著氣溫不斷上升，角質層不斷堆積，粉刺、痘痘也蓄勢待發，尤其現在長時間戴口罩，更讓膚況失衡狂冒痘。有痘痘粉刺毛孔困擾的人，快來認識以下4款痘痘粉刺保養新品，超熱賣的痘痘黑面膜專為淡化的痘痕推出美白款，人氣泥娃娃面膜也推出潔顏露新品。

品木宣言 泥娃娃活性碳潔顏露，150ml，NT$900。



品木宣言超經典人氣商品泥娃娃活性碳面膜被稱為「毛孔救星」，今年夏天泥娃娃家族也再推出全新淨化毛孔的泡泡潔顏膠「泥娃娃活性碳潔顏露」，添加經典成分活性碳，有效吸附多餘油脂、髒污及彩妝殘妝，搭配冬青萃取的天然水楊酸，能幫助緊緻毛孔，深層清潔並預防痘痘，維持毛孔清潔暢通。



NARUKO 茶樹神奇美白黑面膜，26ml X 5片，NT$299。

牛爾親研NARUKO熱銷第一的茶樹神奇痘痘黑面膜，深受許多油痘粉刺肌的喜愛，今年更推出淡化痘痕專用的「茶樹神奇美白黑面膜」，把握痘痘生長後段的黃金救援期，集結傳明酸、維他命B3與Synovea®HR美白素，能驅離色素瑕疵，搭配超微粒活性炭面膜布加強深層淨化，幫助解除痘印讓肌膚更亮白。

AHC 40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華，20ml，NT$880。

韓系醫美品牌AHC「肌膚解答精華系列」推出煥膚毛孔新品「40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華」，蘊含中等濃度40%琥珀酸＋PHA雙重酸複合精華，能溫和代謝老廢角質，緊緻肌膚，幫助肌膚煥發透亮光滑，搭配蘋果、玫瑰果萃取及超能動態鎖水膜ECTOIN保濕分子，可形成高效鎖水膜，調理肌膚油水平衡，改善毛孔粗大問題。

DR.WU 經典保濕煥膚療程組，NT$1.650。



DR.WU集結兩大人氣商品杏仁酸亮白煥膚精華18% 15ml和玻尿酸保濕精華乳50ml推出限定組合，讓有粉刺痘痘、毛孔等問擾的人能直接打包使用。杏仁酸亮白煥膚精華可促進角質代謝更新，疏通毛孔，改善預防粉刺痘痘等問題，再利用玻尿酸保濕精華乳幫肌膚補充水分，鎖水保濕。

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