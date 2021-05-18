別再浪費眼霜！用對方法按摩，看起來年輕10歲不是問題

記者李薇／台北報導

很多人剛起床都有眼周浮腫、泡泡眼的狀況出現，需要過一段時間才有晶亮大眼，根據克蘭詩指出，眼睛周圍肌膚充滿細小的微血管，輸送血液、養分以及水分，當循環變差的時候，血液和水分就會產生滲透的狀況，造成眼睛周圍浮腫以及黑眼圈的現象。

因此想讓黑眼圈跟浮腫消失，建議可以透過按摩搭配保養品，來做輔助，不只是可以展現出晶亮的大眼更厲害的是還可以讓眼周不會變老，魚尾紋、乾小細紋都可以被撫平，重現年輕緊緻的眼神。

【雙眼按摩手技】

STEP 1：將大拇指放在眼窩處，輕壓五次

STEP 2：大拇指與食指輕放於鼻樑兩側，輕壓五次

STEP 3：食指放眼部下方中央處，輕壓繞圈五次再排水

STEP 4：輕壓冰鎮，將清潔乾淨的按摩頭於眼頭、眼下兩點、眼角等四處輕壓，上下眼部重複相同動作，可重複數次。

STEP 5：按壓疏通，依循步驟4的相同路徑，以食指、中指、無名指並置按壓疏通，結束時以食指輕壓睫毛根部。

STEP 6：溫熱循環，溫熱掌心包覆眼周，以手掌支撐頭部重量，輕靠按壓 10～15 秒，完成舒緩。

【推薦單品】

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