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別再浪費眼霜！用對方法按摩，看起來年輕10歲不是問題

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記者李薇／台北報導

很多人剛起床都有眼周浮腫、泡泡眼的狀況出現，需要過一段時間才有晶亮大眼，根據克蘭詩指出，眼睛周圍肌膚充滿細小的微血管，輸送血液、養分以及水分，當循環變差的時候，血液和水分就會產生滲透的狀況，造成眼睛周圍浮腫以及黑眼圈的現象。

因此想讓黑眼圈跟浮腫消失，建議可以透過按摩搭配保養品，來做輔助，不只是可以展現出晶亮的大眼更厲害的是還可以讓眼周不會變老，魚尾紋、乾小細紋都可以被撫平，重現年輕緊緻的眼神。

【雙眼按摩手技】

STEP 1：將大拇指放在眼窩處，輕壓五次

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

STEP 2：大拇指與食指輕放於鼻樑兩側，輕壓五次
STEP 3：食指放眼部下方中央處，輕壓繞圈五次再排水

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

STEP 4：輕壓冰鎮，將清潔乾淨的按摩頭於眼頭、眼下兩點、眼角等四處輕壓，上下眼部重複相同動作，可重複數次。

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

STEP 5：按壓疏通，依循步驟4的相同路徑，以食指、中指、無名指並置按壓疏通，結束時以食指輕壓睫毛根部。

STEP 6：溫熱循環，溫熱掌心包覆眼周，以手掌支撐頭部重量，輕靠按壓 10～15 秒，完成舒緩。

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

克蘭詩 V型抗引力大眼精華

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

輕盈水感，透明的凝膠狀質地中帶有獨特的潤感，能夠絲滑地延展、有利於按摩，不含油、不含香精且猶如精華一般好滲透，並以真空包裝確保新鮮品質，最特別的地方是結合以手術刀抗菌材質打造的鋅合金冰鎮按摩頭。

得英特 青春煉金超亮眼精華

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

添加高濃度東印度沒藥、尼羅河藍睡蓮與月見草三大植物精萃，提升肌膚修護力，增強對眼周肌膚抵禦藍光的傷害。而超亮眼HDR胜肽複合物，以大、小分子玻尿酸微包覆8種亮眼胜肽，立即且持續滲透、滋養眼周肌膚長達8小時；同步改善現代人眼周的脆弱、乾燥、暗沉、粗糙，改善黑眼圈等8大眼周困擾。

迪奧 逆時能量超彈力亮眼精華

▲克蘭詩,迪奧,得英特,保養,眼霜,眼精華,。（圖／品牌提供）

全面匯聚3大核心成分，包括為肌膚提供經典喚妍草的賦活能量；緊緻肌膚超有感的黑麥萃取，與能提供高速滲透率的新一代玻尿酸，為肌膚全面注入超能量呵護。更偕同擁有雙重專利的創新超彈力3D壓頭，其3大設計包含能零死角按壓眼周輪廓的超彈力頸部，具有撫紋與舒緩眼周功效的7條舒緩波浪，以及能瞬效降溫、鎮定肌膚的沁涼材質。

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克蘭詩, 迪奧, 得英特, 保養, 眼霜, 眼精華

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