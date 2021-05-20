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風・Luxury／機械女錶大尺寸OUT！　小錶徑疊戴手環最美

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▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲蕭邦全新尺寸錶徑33mm的Happy Sport 33腕錶，公平採礦認證之18K玫瑰金鍊帶款1,250,000元。
 

記者陳雅韻／台北報導

女性戴大錶的風潮流行多年，今年有小尺寸錶款回歸之勢，蕭邦（Chopard）與伯爵（PIAGET）不約而同為經典款縮小錶徑，不僅更符合女性實際所需，也更容易與手環、手鍊疊戴搭配。蕭邦以滑動鑽石設計著稱的Happy Sport系列首度推出錶徑33毫米款式，依「黃金比例」打造展現和諧的外型，分別有符合道德倫理標準的18K玫瑰金款，以及結合Lucent Steel A223精鋼的雙色款，內載自製自動上鍊機芯，被視為下一個明星錶款。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport 33腕錶更容易與手環疊戴搭配，公平採礦認證之18K玫瑰金皮錶帶款，499,000元。

Happy Sport系列於1993年問世，結合精鋼與鑽石，是華麗運動風代表作之一，蕭邦今年除了推出Happy Sport 33腕錶，也以此系列第一款錶為藍本，推出各限量1993只與788只的Happy Sport the First兩款腕錶，差別在於一款錶圈鑲鑽、一款未鑲鑽。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport the First腕錶，350,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）
 

蕭邦忠實呈現原創款的Happy Sport the First腕錶，最大特色是由四排鵝卵石形鍊節組成的錶鍊，如織網般柔軟服貼手腕，搭配恰到好處的33毫米錶徑，以及面盤上方兩層藍寶石水晶玻璃之間的7顆滑動鑽石，運動風的機械女錶也充滿女人味。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵推出錶徑35mm的Altiplano系列18K玫瑰金超薄自動女裝鑲鑽腕錶（上）785,000元，18K白金鑽錶825,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

除了外型，女性也追求纖薄的設計，伯爵招牌超薄錶Altiplano系列首度推出錶徑尺寸下修至35毫米的Origin 35mm錶，搭載501P自動上機芯，是一款男、女皆宜的薄型錶，玫瑰金錶搭配紅色鱷魚皮錶帶、白K金款配有藍色錶帶，均可快拆更換新色錶帶。

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關鍵字：

風Luxury, Chopard, 蕭邦, PIAGET, 伯爵

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