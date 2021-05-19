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滿滿粉刺林都被剷除！夏天就要來罐泥狀面膜　輕鬆去油、掃痘痘

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記者李薇／綜合報導

夏季皮脂分泌旺盛，最討厭的就是粉刺、出油變多，建議可以使用清潔型面膜，幫助肌膚排出老廢角質，讓粉刺自然而然地被清潔掉，《ET FASHION》也盤點厲害的清潔型面膜，讓肌膚重現乾淨、整潔。

1.品木宣言 泥娃娃活性碳潔顏露

▲品木宣言,倩碧,MakeUp Eraser,面膜,泥狀面膜,清潔型面膜,。（圖／品牌提供）

30年不敗經典成分，「毛孔救星」泥娃娃家族再添一名生力軍：泥娃娃活性碳潔顏露，添加同系列經典成分，有黑鑽石之稱的「活性碳」，磁鐵般的神奇吸力深層吸附100倍的毛孔裡的環境髒污、多餘油脂，徹底淨化，其中搭配從冬青萃取的天然水楊酸，是一種強效的成分，能幫助明顯緊緻毛孔，使肌膚質地光滑細緻，適合中性、油性、混合性肌膚，痘痘肌亦可使用，搭配泥娃娃活性碳面膜，清潔毛孔更有感。

2.倩碧 全效淨化深呼吸面膜

▲品木宣言,倩碧,MakeUp Eraser,面膜,泥狀面膜,清潔型面膜,。（圖／品牌提供）

科研萃取大自然的淨膚高手，能擁有超強清潔肌膚，又不緊繃，是各種膚質的消費者的首選，竹炭粉末化身磁鐵，吸走毛孔深處的髒污，高嶺土配方則能吸除沾附臉部的環境，可去除髒污，多重潔淨臉上被環境汙染摧殘的角質層和滿滿白頭粉刺林。

3.MakeUp Eraser 原創魔法卸妝巾：彩虹炫染7件組

▲品木宣言,倩碧,MakeUp Eraser,面膜,泥狀面膜,清潔型面膜,。（圖／品牌提供）

夏日必備的繽紛色彩：彩虹炫染7件組，組合內包含7條迷你卸妝巾、防水收納洗衣袋以及自然風隨身收納包，減少洗滌替換時間，體積小、易攜帶，盥洗包中再也不需要瓶瓶罐罐。七彩迷你卸妝巾可針對臉部細節處，眼睛、嘴角、髮際線等處做擦拭，讓每一次的卸妝更仔細到位，鼻頭粉刺不再找上門。

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關鍵字：

品木宣言, 倩碧, MakeUp Eraser, 面膜, 泥狀面膜, 清潔型面膜

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