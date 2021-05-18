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「喜歡卻嘴硬不說」星座Top 5　被冠軍愛上絕對幸福到破表

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▲▼「喜歡卻嘴硬不說」星座Top 5 。（圖／翻攝自tvn drama）

▲有時候故意鬧點小脾氣，反而是愛意的展現。（圖／翻攝FB/tvN Drama，以下同）

編輯 / Lily

12星座中有些人很愛卻嘴硬不說，想要你留，卻偏偏故意放狠話要你走，私下愛意爆棚，但見面卻愛假裝不在乎，這些虐人的星座真讓人看不透，一起來看看你的曖昧對象入榜了嗎？

▲▼「喜歡卻嘴硬不說」星座Top 5 。（圖／翻攝自tvn drama）

第5名 獅子座

獅子太要面子，即便再喜歡你也說不出口，反倒是故意喜歡來逗你，只要你生氣他就越開心，要知道獅子難主動搭理對方，這樣的特殊對待其實隱含著他濃濃的愛。

▲▼「喜歡卻嘴硬不說」星座Top 5 。（圖／翻攝自tvn drama）

第4名 處女座

處女座本來就喜歡碎念，刀子嘴豆腐心很適合用在他們身上，面對喜歡的人他看似理性冷靜，其實內心相當澎拜，一愛上就是義無反顧，很難變心。

第3名 天蠍座

不熟天蠍的人都覺得它們很冷漠，但熟了才知道，他們其實超貼心。天蠍屬於默默守護型，什麼事情都為你設想周到，即便低調不聲張，卻能讓你感到他真摯的心。

▲▼「喜歡卻嘴硬不說」星座Top 5 。（圖／翻攝自tvn drama）

第2名 巨蟹座

巨蟹喜歡一個人會變得超內斂，明明愛得要死但卻超能忍，不動聲色是他們的強項，如果你只感受到30分，其實內心早就破百分了。

第1名 金牛座

被金牛愛上絕對是史上最幸福，他不說但卻很用心觀察你的一切，會從生活上來把你照顧的無微不至，標準的行動派情人。

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關鍵字：

星座, 排行榜, 嘴硬不說

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