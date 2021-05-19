男包超好看！EXO世勳搶背DIOR小方包　LV 超狂「籃球包」絕對下顆爆款

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 品牌提供

男裝的話題絕不比女裝少，DIOR繼「國民男友」南柱赫之後，找來韓國男團EXO成員世勳拍攝一系列早秋穿搭大片，無害清秀臉蛋擄獲不少女孩們的芳心 ; LOUIS VUITTON（路易威登）與NBA的聯乘系列也迎來第二季，同樣以一窺籃球員的衣櫃為視角帶來全新早秋男裝，系列中LV推出史上首顆籃球與仿籃球材質的Monogarm老花包，消息一出，瞬間令收藏家們為之瘋狂。

▲世勳身上渲染風塗鴉的DIOR馬鞍包，巧妙呼應2021秋季迷幻風格。

天氣才逐漸回暖，各大品牌們紛紛搶先演繹早秋系列，近期馬不停蹄與女神宋慧喬拍攝新戲《現在正在分手中》的世勳，在南柱赫之後，為DIOR 2021早秋男裝拍攝一系列畫報，男裝創意總監Kim Jones攜手擅長超現實風格、與繽紛塗鴉的美國藝術家Kenny Scharf一同打造早秋系列，畫面中世勳先是以滿版彩色絲綢大衣，搭配搶眼的螢光橘外套彰顯對比，身上渲染風塗鴉的馬鞍包，巧妙呼應早秋迷幻風格。

▲南柱赫日前參加首爾DIOR早秋男裝期間限定店開幕。

▲世勳展現休閒與街頭的風格混搭。

▲世勳搶背系列焦點包款Dior Lock 小方包。

另一套以華人文化中12生肖作為發想的動物圖樣高領毛衣，則是運用刺繡呈現品牌工藝，只見世勳腳踩高筒牛皮軍靴，展現休閒與街頭的風格混搭 ; 早秋焦點包款Dior Lock 小方包，也被世勳搶先背上身演繹，率性簡約的包型輪廓注入了品牌經典的Dior Oblique提花，中央金屬的單扣設計，方便男士們隨時拿取包內物品。

若是擔心老花太過顯眼，系列也一口氣推出多色素面包款，就連風靡時尚圈的「小廢包」也有，迷你尺寸的包款，除了女孩們難以招架，就連男性們也淪陷著迷。

▲LV X NBA第二季合作 2021早秋男裝系列曝光。

LV X NBA第二季合作以早秋男裝系列曝光，LV男裝藝術總監Virgil Abloh找來與Kanye West的共同好友，同樣是運動潮流設計師的Don Crawley攜手打造。

▲2021早秋延續之前概念，以一窺籃球員的衣櫃為視角帶來全新男裝系列。

對比2021早春時NBA聯名系列的的亮眼配色，秋季以沉穩的深咖、黑色調，帶來濃厚的氛圍，不改前一季初衷，本次仍以籃球員的衣櫃作為靈感發想，滿版的彩色字母休閒套裝，象徵的球員們在球場上的衣著，旅遊必備印滿了LV老花的羽絨連帽套裝，以及面對媒體採訪時穿搭的長版大衣、與90年代風格的飛行員皮革夾克，巧妙的將NBA元素融入品牌經典輪廓，吸睛同時依舊日常百搭。

▲本季在包款皮革處理上大膽注入籃球紋理細節。

▲LV X NBA彩色拼貼的款式以低調的黑色包包做搭配。

包款皮革處理上，也大膽注入籃球紋理細節，彩色拼貼的款式，則以低調的黑為底色 ， 而包包滾邊的鑲紅色蟒蛇皮革，則是向球員們的高領夾克致敬。延伸先前Keepall旅行包款的籃網設計，LV X NBA直接在此次系列推出「籃球包」，在側背的籃球網袋內打造彷彿籃球造型的包款，令人驚喜的創意，肯定會成為下一顆「爆款包」，其中更令收藏家們興奮的「LV首顆籃球」，在籃球紋理中融入了品牌雋永的皮箱皮革與Monogarm老花壓紋，也讓這款限量籃球，被譽為本次聯名的終極之作。

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