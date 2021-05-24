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宋仲基童顏「牛奶肌」大逆齡變20歲！「床照」洩女友視角

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國男演員宋仲基在Netflix韓劇《黑道律師文森佐》迎來完結篇後，人氣持續高漲不下，劇中宋仲基飾演的義大利黑手黨顧問角色帥氣逼人，精湛演技也同樣令人印象深刻。近日宋仲基延續話題熱度，登上韓版《GQ》雜誌六月號封面，照片中他雪白的「牛奶肌」與絲毫沒變的凍齡童顏，更是引發網友熱議，一點都不像35歲，根本才20歲啊！

近期頻頻出現在螢光幕前的宋仲基，前陣子以一套白色西裝搭配領結出席有韓國艾美獎之稱的《百想藝術大賞》，入圍最佳男主角的他，雖然最後沒有如願封視帝，卻也硬是在當天紅毯男星中帥出新高度，用掉了攝影師與粉絲們不少相機記憶體。

韓版《GQ》雜誌一口氣釋出宋仲基多組帥照，此次畫報拍攝宋仲基穿上DIOR 2021早秋系列，在溫暖清新的氛圍中演繹春夏的慵懶，只見他隨興的將雙手依靠在樹上，搭配略顯凌亂的髮絲，直盯鏡頭的眼神簡直太勾人，讓粉絲們瞬間被電暈，他白皙的牛奶肌膚更是令網友們大呼：「根本沒變」、「35歲我不信」。

緊接著鏡頭拉回棚內，宋仲基先是一頭亂髮以隨意地姿勢在沙發上擺拍，散發出唯美的居家風格，換個Pose宋仲基直接躺下，黑白的大片乍看之下根本是存在手機內的「女友視角」私密照，讓粉絲們暴動，立馬按下儲存收起來當成桌布。


 

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