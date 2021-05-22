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吳奇隆不要看！劉詩詩辣曬「白皙美腿」仙女裙高開衩好逼人

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▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩少女般的逆齡狀態令粉絲驚艷 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆2015年結婚後育有一子，家庭幸福美滿，每每亮相公開活動，少女般的逆齡狀態都令粉絲驚艷，日前她以一身亮黃色禮服出場，貼身細節巧妙展現她的纖細身材，劉詩詩也一次秀出長腿加碼優越的「天鵝頸」，瞬間仙氣爆棚。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩穿著黎巴嫩品牌ZUHAIR MURAD 亮黃色禮服 。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩日前以黎巴嫩品牌ZUHAIR MURAD 亮黃色禮服亮相，一頭披肩長髮相當溫柔，平口剪裁完美發揮她的身材優勢，將傲人天鵝頸巧妙呈現，線條十分簡潔；隨著肩頸線條往下，加上微微挖空的胸前V字細節，增添火辣氣息。而流線造型的裙裝緊緊包覆劉詩詩纖細身材，不僅毫無贅肉，纖瘦小蠻腰更是一絕，最後透過高開衩裙襬收尾，一雙白皙美腿映入眼簾，讓人十分驚艷。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩先前曾以TOD'S品牌大使身份，穿著春夏系列白色風衣亮相 。（圖／翻攝自微博）

不光是HOLD住亮眼的裙裝造型，劉詩詩先前也曾以TOD'S品牌大使身份，穿著春夏系列白色風衣亮相，從內而外散發高雅仙氣，更襯托出「牛奶膚質」吹彈可破，加上翻領細節彰顯俐落，讓人見到不同風格的劉詩詩。

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關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, ZUHAIR MURAD , TOD’S

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