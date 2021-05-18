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救救非洲犀牛！　Hublot限量錶挺保育

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▲▼ Hublot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲SORAI創辦人Kevin Pietersen佩戴Hublot Big Bang Unico SORAI 保育犀牛限量錶。（圖／Hublot提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因盜獵者非法獵捕，非洲犀牛正面臨最大生存危機，過去10年南非克魯格國家公園（Kruger Park）之中三分之二的黑犀牛已被殺害，估計只剩不到500隻，更令人憂心是去年起因新冠肺炎肆虐，遊客減少影響公園收入，因此巡守員嚴重短缺，造成盜獵者更加猖狂。瑞士名錶Hublot（宇舶）於是與SORAI基金會（Save Our Rhinos Africa and India）與基金會創辦人Kevin Pietersen合作，推出第二代Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量錶，將部分收益支持犀牛復育所。

▲▼ Hublot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量錶，749,000元。

Hublot第一代Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量錶採用象徵非洲大地自然風情的卡其色陶瓷面盤，第二代陶瓷錶殼配色則採用南非夏季特有灌木綠，搭配可更換的迷彩橡膠錶帶與綠色魔鬼氈錶帶，透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案，全球限量100只，品牌會將限量錶的部分收益贊助全球最大的犀牛復育所Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，守護因盜獵失去父母的犀牛寶寶，養成之後再將牠們野放。

▲▼ Hublot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang Unico SORAI保育犀牛限量錶可自由更換迷彩或綠色布織錶帶。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.也關心動物生態，特別設計Tiffany Save the Wild系列，以立體犀牛、獅子和大象造型為設計胸針，將百分百獲利捐贈給野生動物保育組織（Wildlife Conservation Network），至今品牌已捐贈超過3億元，支持保育世上野生動物，此系列台灣未銷售，需特別預定。

▲▼ Hublot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Save the Wild系列 18K金立體獅子造型鑲鑽胸針（左）424,000元，18K白金立體大象造型鑲鑽胸針1,235,000元，玫瑰金立體犀牛造型鑲鑽胸針 705,000元。

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Hublot, Tiffany

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