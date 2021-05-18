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少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦

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記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振近日拍攝一組雜誌畫報曝光，取景在風光明媚的碼頭，慵懶的在船頭甲板上擺拍，其中一套穿著白色針織上衣的造型，低領讓人忍不住把目光匯聚胸前，下襬設計更前衛，像是Bodysuit的剪裁如同遮羞布一樣擋在身前，而同一款「遮羞布上衣」，少女時代成員秀英在先前的新戲發布會上也曾穿過，相差10歲的兩位女神，都成功駕馭了這套前衛的造型。

孔曉振近期登上韓版《BAZAAR》雜誌，為代言珠寶伯爵Piaget拍攝時尚大片，換上多套造型來演繹，散發一貫的優雅、高級，佩戴起份量感珠寶最為合適。其中一套穿著KHAITE的白色針織上衣造型，孔曉振自己特別喜歡，還率先分享在個人IG頁面上，特殊的寬領、低胸設計讓人忍不住將目光匯聚胸前，起到襯托珠寶的作用，淡雅之中不失女人味。

▲秀英、孔曉振撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振率先分享了雜誌畫報中的這套造型。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo）

同一款服裝，少女時代成員秀英早先出席《所以我和黑粉結婚了》發布會上也曾穿過，仔細一看會發現，這件KHAITE的上衣，不只是以品牌招牌的寬領、波浪狀特殊領口呈現，下襬的設計也很前衛，兩側挖高、前後則留著布料，形成類似Bodysuit的外型，就像遮羞布擋在身前，雖然對一般人來說可能會覺得有點怪，但是這其實是時下歐美女生很喜歡的時髦感設計。

▲秀英。（圖／CFP）

▲秀英出席《所以我和黑粉結婚了》發布會。（圖／CFP）

▲秀英、孔曉振撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英駕馭起前衛服裝游刃有餘。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

不論是今年41歲的孔曉振，還是31歲的秀英，兩位不同領域的女神，駕馭起這款前衛的「遮羞布上衣」都遊刃有餘，大膽嘗試新鮮的風格，讓粉絲們也都躍躍欲試。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

孔曉振, 秀英, 少女時代, 撞衫, 前衛, 遮羞布

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