星巴克、85度C部分門市停業　6間連鎖咖啡防疫措施懶人包

▲防疫升級，星巴克也暫停部份門市營運，並取消內用座位。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情升溫，雙北升級防疫第三級後，為防群聚再度爆發，連鎖咖啡星巴克、伯朗、85度C再祭出停業措施，旗下特定門市暫停營業；路易莎與cama cafe也宣布，今（5／18）起停止雙北門市內用、停止開放洗手間，85度C則公告全台門市停止內用，並暫停環保杯服務。丹堤則維持內用座位區開放。

台灣疫情爆發多起群聚事件，在短期內累積大量確診者，百貨採取停業、調整營業時間後，連鎖咖啡業者的防疫措施也逐步緊縮，星巴克今起萬華區6間門市暫停營業，伯朗除特定百貨店跟複合型門市外，全台門市全部暫停營業，85度C萬華廣州店，也暫停營業至5／28。此外，多家連鎖咖啡暫停提供內用區與廁所。

星巴克

萬華區6間門市即起休館至5／28

雙北地區門市暫停內用、停止使用洗手間，百貨型與特定門市則不在此限

全面取消5月份實體店鋪相關優惠活動

85度C

萬華廣州店即起暫停營業至5／28

全台門市暫停提供內用座位區與廁所

降低作業區汙染風險，全台門市即日起暫停環保杯服務

路易莎咖啡

雙北門市暫停提供內用與廁所外借

5／18起雙北門市彈性縮短營業時間，有外送平台服務門市最晚營業至晚上7點；無外送平台門市則營業至下午4點

伯朗咖啡館

全台門市暫停營業至5／21，宜蘭新月、站前、徐匯、家福中壢、華泰門市除外

Cama cafe

雙北門市暫停提供內用與廁所外借

丹堤咖啡

全台門市維持開放內用

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