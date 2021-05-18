秀智隨身帶「2樣防疫神物」網讚翻　DIOR包內秘密公開

▲南韓女星秀智公開隨身包中小物 。（影／DIOR提供）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星秀智有「人間DIOR」封號，這次出鏡品牌的「In My Lady」系列短片，罕見公開自己的包包內容物，秀智不僅隨身攜帶消毒噴霧與消毒洗手液，獲得網友們大讚，還包括書籍、文具以及錢包等小物，她更現場示範如何一次收納進包，超親民風範讓粉絲驚喜。

▲秀智日前出席第57屆百想藝術大賞，一身DIOR高訂禮服仙氣登場 。（圖／DIOR提供）

▲秀智包內的必備物品是消毒搓手液以及消毒噴霧。（圖／翻攝自DIOR）

秀智日前出席第57屆百想藝術大賞，一身DIOR高訂禮服仙氣登場，巨星氣場深入人心，此次則是出鏡「In My Lady」短片親自開包，她提到：「Lady Dior包款是我的日常配飾，不管去到哪裡都會帶著。」包款透過車縫線縫製於柔軟皮革上，加上半圓形的提把以及144 個部件組成，提包上更裝飾了秀智的姓名掛飾，增添辨識度。

▲秀智示範將書籍、各種小物塞入包中。（圖／翻攝自DIOR）

影片一開始，秀智便從手袋中掏出了隨身攜帶的日常小物，首先是必備物品，消毒搓手液以及消毒噴霧，秀智表示每天都會帶著，還俏皮現場消毒一番；而文具用品像是自動鉛筆和螢光筆，還有秀智最近在閱讀的小說Sally Rooney《Normal People》也在其中。最後包括卡夾和耳機盒，以上物品看似無法裝入小巧手袋內，但秀智現場示範收納技巧，先將書籍放入，其餘小物一一收納，一次全帶走。

▲秀智個人化掛飾的Lady Dior提包 。（圖／DIOR提供）

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▲多處做舊細節相當迷人。（圖／記者鮑璿安攝）

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▲前任設計總監Natacha Ramsay-Levi打造 。（圖／品牌提供）



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