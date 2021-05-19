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小CK「520特惠」偷偷開跑！爆款1314元起　KINAZ更狂下殺520元

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記者王則絲／台北報導

疫情當前，民眾膽戰心驚齊心防疫，但是要記得別讓身心都太緊繃了，在家裡點一點手機、按一按電腦，下單網購也是不錯的舒壓方法！為迎接即將到來的520，新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH特別祭出「520特惠」，爆賣的夯款鞋包1,314元起；平價包袋品牌KINAZ也推出限時活動，人氣手袋竟只要520元起！

5月20日因諧音「我愛你」而成為了現代的情人節，雖然現在疫情嚴峻，情侶們無法放鬆出遊約會，不過網購送禮物還是做得到的，就算沒有另一半，也多了一個買新包的理由，自己買給自己一樣很開心！

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH 網紗腋下包，特價1,314元（原價1,490元）。（圖／翻攝自官網）

CHARLES & KEITH「520特惠」目前已經搶先開跑了，這回主打夏季最夯的透明感網紗包，以及不退流行的尼龍皮革拼接腋下方包，兩款皆降價至1,314元，相當應景的「一生一世」，都是日常非常實用又百搭的包款。

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH尼龍拼接小方包，特價1,314元（原價1,490元）。（圖／翻攝自官網）

如果「一生一世」的價格還不夠吸引你，520特價專區還有非常多當季的鞋、包選項，低至七折起跳，包括時髦俐落的梯形手袋、療癒人心的澎澎手提包⋯⋯鞋款部分則是由「LOVE YOU金屬扣飾樂福鞋」代表加入特價1,314元的行列，其他的熱銷樂福鞋、穆勒鞋、夏日涼鞋、唯美跟鞋⋯⋯也全都有超值優惠。

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲梯形吊飾手提包NT＄1,530、漆面扭結Hobo包NT＄1,110。（圖／翻攝自官網）

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH LOVE YOU方頭樂福鞋，特價1,314元（原價1,690元）、兩穿流蘇穆勒鞋NT＄1,180。（圖／翻攝自官網）

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲皺褶跟穆勒鞋NT＄1,110、繫踝綁帶粗跟鞋NT＄1,350。（圖／翻攝自官網）

接著看到另一平價包袋品牌KINAZ，為呼應520到來特別帶來限時折扣，包括優雅氣質的菱格紋卡包，竟只要520元即可入手！早先推出的老花LOGO復古花磚系列錢夾，也都降價至2,520元；同時KINAZ也囊括眾多實用防潑水包款，推出52折起的優惠，像是經典的斜背水桶包，以及空間極大的托特包，全是實用好選擇。

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲KINAZ 菱格風琴卡片零錢包，特價NT＄520。（圖／翻攝自官網）

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲老花LOGO復古花磚系列皮夾，特價NT＄2,520。（圖／翻攝自官網）

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲雙包型拼接手提斜背水桶包，特價NT＄1,980。（圖／翻攝自官網）

▲小CK、KINAZ 520特價。（圖／翻攝自官網）

▲附手提包手提肩背鏈帶子母托特包，特價NT＄1,980。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, KINAZ, 520, 特價, 優惠

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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