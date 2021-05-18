從早上換衣服做起！作家劉軒曝：「提升遠距學習效率」10個重點

▲遠距教學有撇步，家長不妨跟著試試看。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，為避免群聚，中央疫情指揮中心宣布自今（19日）起，全台各級學校停課，教育部鼓勵親師生善用數位平臺資源，呼籲停課不停學，心理學作家劉軒身為雙寶爸，也在粉絲團分享「如何讓孩子更有效遠距學習」的10點建議，提供給父母們參考。

# 換衣服

劉軒提及雖然是遠距教學，仍須提醒孩子維持上學日的習慣，起床後、準備開始學習前，一定要先換上外出服，這樣能啟動他們潛意識準備學習，穿著睡衣則會讓學習效果打折扣。

#打造學習角落

在家中規畫出一個專門給孩子學習的空間，必須和睡覺、玩樂區域有所區隔，這樣能幫它們集中精神，同時必須注意孩子學習時的坐姿，姿勢不良也會影響專注力。

#釐清學習目標

開始遠距教學，意味著家長和老師間要通力合作，才能確保孩子的學習成效，每堂課必須要有明確學習目標，若孩子難以達成目標，與老師保持密切聯繫很重要。

#觀察學習狀態

孩子長時間盯著螢幕容易分心，若遇到網路短訊、影像、聲音品質不佳時，都會影響學習體驗，這時家長應注意他們學習狀態，可以從旁觀察他們的眼神是專注還是放空，課後可與孩子討論學習成效，若注意力仍難集中，可從改善環境、規劃休息時間下手，別用發脾氣方式強迫孩子專心。

#減少分心元素

上課時要幫孩子製造學習環境，這也包括電腦桌面的環境，盡量不要讓孩子用手機、電腦上其他程式，若真的想玩遊戲，休息時間再使用。

#足夠的休息

請確保孩子有足夠的休息時間，讓他們動動身體，遠離螢幕。建議家長們，跟著學校平常的時間設下課的鬧鐘，鼓勵他們在這段時間內呼吸新鮮空氣、吃個小點心、跳繩、動動身體，避免整天在家裡坐著不動。

#共同規劃每天行程

我們可以試著把孩子當作合作夥伴，一起坐下來、計畫每天的行程，這樣你的孩子也會知道每天你要忙哪些事情。

#保持遠距社交

這段時間，鼓勵孩子多與同學視訊或通話，許多學生在居家學習時會有心理狀況，是因為少了與同學的互動。因此最好可以規定一個固定時間、和同學的家長約好，讓孩子在那段時間跟彼此打視訊通話。

#善用家庭時間

停課時間，家長需要分更多心神照顧孩子。但即便心中或許覺得有些麻煩，也請盡量不要顯示出來。我們可以試著告訴自己：「這也是個歷史性的難得機會，能多跟孩子相處。」畢竟，學齡孩子與我們能相處的時間，就只有早上和放學後而已。

#不要亂跑

最後一定要再度提醒大家：「這不是放假，這是防疫！」千萬不要因為不用上學而帶孩子到處趴趴走。減少外出行動、少去人多的場所，儘量讓自己降低感染的可能性，是保護自己也是在保護大家。