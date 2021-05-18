李晶晶最近spend很多time在「這裡」　超美新家花兩年半裝潢

▲李晶晶花了很多時間裝潢新家，聽她說說心得。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

居家空間很重要，任何一個小地方都不能馬虎，回到家才能好好放鬆，名媛李晶晶的新家，花了兩年半的時間才「差不多」完成裝潢，她不好意思地甜笑道，確實裝潢過久，「因為每個地方都很重要」，最近宅在家防疫，她也po出家中一角，寫下：「最近會spend很多time在這裡。」

▲李晶晶日前出席LV Objets Nomade家具展，喜歡很多其中的作品。（圖／公關照）

雖說處處是重點，但李晶晶認為客廳是重點中的重點，她形容是「the heart of the house」，跟家人相聚、邀請客人到家裡，都會花很多時間在客廳，她說：「我家客廳沒有電視。」少了干擾能讓彼此好好聊天、相處，電視放在其他空間，區隔每處的功能。

▲Po出家中沙發照，李晶晶直言最近會花很多時間在這。（圖／翻攝李晶晶IG）





▲在家自拍的她，悄悄秀出腹肌線條。（圖／翻攝李晶晶IG）

李晶晶透露新家是極簡加上現代元素的「混搭風」，學設計的她說：「我會做mood board（情緒版），讓想要的方向、顏色都能先有概念。」過去喜歡淡色、灰色，最近比較能接受深色，讓空間裡有重點，她笑說：「家裡有跳tone的顏色，會比較有活力、有個性，我被我女兒影響了！」

▲李晶晶的居家空間色調溫潤，右方的藍色沙發是客廳焦點。（圖／李晶晶提供）

她用藍色沙發讓客廳聚焦，11歲的女兒則對自己的房間很有想法，她說：「她的牆是紫色的，床是有頂的。」李晶晶說：「女兒的傢俱我會讓她選，我們兩個喜歡的顏色很像，所以不會有什麼問題。」但她自己的房間不是夢幻少女色，她說：「就是淡灰、白色、木頭色。」

▲李晶晶女兒感情超好。（圖／翻攝李晶晶IG）





▲「女兒視角」下的李晶晶。（圖／翻攝李晶晶IG）

與設計師溝通是裝潢房子時很重要的一環，李晶晶認為一定要互相討論，「有時候我有一些新的想法，設計師沒想到、他有一些新的想法，我剛聽到的時候會覺得有點奇怪，但實際做出來之後很美，所以我覺得要溝通、要開放一點、大膽試一些新東西。」

日前LV舉辦Objets Nomade展，李晶晶與掌舵展場空間的室內設計師江欣宜（Idan）相見歡，新家雖裝潢得差不多，但還有些細節微調中，她笑說：「可以趁機跟Idan討教一下。」

▲室內設計師Idan認為，空間就是主人的縮影。

Iden設計過不少豪宅，也獲得過不少國內外獎項，她認為：「居家空間需要注重『五感體驗』均衡，簡單來說，空間是主人的縮影，會有主人的個性，甚至能顯現出一個人的過去與未來。」人與空間的連結相當有意思，即便是格局完全一樣，不同人使用就會變成不同風格，你的空間，是什麼樣子呢？

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