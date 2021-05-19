fb ig video ETtoday search mobile

耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 ！　摩羯被點名、冠軍是提前部署

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

防疫期間，當個盡責宅在家的「邊緣人」就是對社會的最大貢獻，其實從星座角度來觀察，有些人早就提前部署了，堪稱天生邊緣，不僅樂在其中，越不用出門社交越是開心，所以獨處對他們來說根本小事一樁，看看「邊緣宅人星座Top 3 」名單，你上榜了嗎？

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 摩羯座

摩羯座非常容易被邊緣化，除了自身散發出的高冷氣質，工作以外的行程，他們都不太參加，久而久被放入了邊緣名單，很多聚會大家都不找摩羯，因為知道他們多數都會拒絕。不過摩羯的優點就是很享受一個人的時光，低調做人的形象，懂的人就懂，不懂摩羯的人，他們也懶得解釋。

Top 2 水瓶座

外人很難打入水瓶的世界，還很可能覺得水瓶是「外星人」，其實主因是他們並不喜歡人多的場合，只要有陌生人在場，水瓶就乾脆閉上嘴巴，完全懶得交際。但是這不代表水瓶沒有交際魅力，只要遇上了同種節奏的人，瓶子馬上就會接通頻道，似乎先前的高冷形象根本是裝的。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 金牛座

要說宅在家是「提前部署」，金牛絕對榜上有名，他們最擅長的事情就是在家，別人可能待不住，但是金牛一定可以，有部分原因是金牛的顧慮很多，通常不愛主動邀約別人聚會，哪怕被別人揪，若是不想去，就會想出一百種方法拒絕。簡單來說，金牛很習慣把朋友分等級，摯友只有那麼幾個，其他都是點頭之交，而且金牛認為不需要透過見面來維繫友情，心中有你我就好了，真的是防疫期間的邊緣人最佳典範。

►「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

►網狂點頭「認識前後反差最大」星座Top 3 ！　冠軍高冷全是騙人的

關鍵字：

摩羯座, 水瓶座, 金牛座, 星座, 運勢, 防疫, 邊緣人

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「減肥難度最高」的3大星座！巨蟹難敵甜點、Top 1敗在「這因素」

「減肥難度最高」的3大星座！巨蟹難敵甜點、Top 1敗在「這因素」

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

Lisa穿過季ZARA曬螞蟻腰、在4萬元CELINE安全帽塗鴉，網：是我會手抖

Lisa穿過季ZARA曬螞蟻腰、在4萬元CELINE安全帽塗鴉，網：是我會手抖

澀琪帶貨美妝卻歪樓炫「川字腹肌」＋腿根　粉絲：我該看哪裡 超準！網揭「睡覺姿勢」反映愛情觀，「這樣睡」最缺安全感 周迅46歲腰身太驚人！完美駕馭貼身金光禮服　網讚翻：無懈可擊 少時秀英「遮羞布上衣」撞衫大10歲孔曉振　女神穿起來就是時髦 選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人 星巴克、85度C部分門市停業　6間連鎖咖啡防疫措施懶人包 「大叔魂小女孩」吃、睡醜照超療癒　超懂享受根本防疫最佳典範！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面