耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 ！　摩羯被點名、冠軍是提前部署

▲耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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防疫期間，當個盡責宅在家的「邊緣人」就是對社會的最大貢獻，其實從星座角度來觀察，有些人早就提前部署了，堪稱天生邊緣，不僅樂在其中，越不用出門社交越是開心，所以獨處對他們來說根本小事一樁，看看「邊緣宅人星座Top 3 」名單，你上榜了嗎？

Top 3 摩羯座

摩羯座非常容易被邊緣化，除了自身散發出的高冷氣質，工作以外的行程，他們都不太參加，久而久被放入了邊緣名單，很多聚會大家都不找摩羯，因為知道他們多數都會拒絕。不過摩羯的優點就是很享受一個人的時光，低調做人的形象，懂的人就懂，不懂摩羯的人，他們也懶得解釋。

Top 2 水瓶座

外人很難打入水瓶的世界，還很可能覺得水瓶是「外星人」，其實主因是他們並不喜歡人多的場合，只要有陌生人在場，水瓶就乾脆閉上嘴巴，完全懶得交際。但是這不代表水瓶沒有交際魅力，只要遇上了同種節奏的人，瓶子馬上就會接通頻道，似乎先前的高冷形象根本是裝的。

Top 1 金牛座

要說宅在家是「提前部署」，金牛絕對榜上有名，他們最擅長的事情就是在家，別人可能待不住，但是金牛一定可以，有部分原因是金牛的顧慮很多，通常不愛主動邀約別人聚會，哪怕被別人揪，若是不想去，就會想出一百種方法拒絕。簡單來說，金牛很習慣把朋友分等級，摯友只有那麼幾個，其他都是點頭之交，而且金牛認為不需要透過見面來維繫友情，心中有你我就好了，真的是防疫期間的邊緣人最佳典範。

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