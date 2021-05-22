機芯開出繽紛玫瑰　Franck Muller牡丹錶更富貴

▲Franck Muller V32 Vanguard Rose Skeleton系列粉紅玫瑰鏤空玫瑰金鑽腕錶， 1,290,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌喜歡以花為主角，優雅勢力蔓延至錶界，Franck Muller一連推出兩款色彩繽紛的花朵錶吸睛，一款是V32 Vanguard Rose Skeleton系列粉紅玫瑰鏤空腕錶，以鏤空方式呈現花朵結構並與機芯完美相連，成為面盤最美風景；另一款Double Mystery Peony牡丹系列腕錶，結合轉盤式時與分顯示，讓牡丹在錶面上綻放，完全展現品牌大膽、高調的設計風格。

▲Franck Muller V32 Vanguard Rose Skeleton系列紅玫瑰鏤空玫瑰金腕錶，920,000元。



Franck Muller新款Vanguard Rose Skeleton系列玫瑰鏤空女錶，運用琺瑯彩繪展現粉紅或紅玫瑰，與手動上鍊機芯合而為一，既能欣賞機芯運作奧妙，又不失女人味；Double Mystery Peony牡丹系列錶更華麗，錶盤共鑲嵌662顆鑽石和寶石勾勒出牡丹輪廓，中央綠色箭頭分別為時、分針，獨特的讀時設計於1998年取得專利。

▲Franck Muller Double Mystery Peony牡丹系列玫瑰金珠寶腕錶，2,720,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）則與珠寶主題相連結，創作蓮花圖案的Premier系列Lotus 36毫米自動腕錶，細看面盤上的花朵非單一平面，而採用粉色與白色珍珠母貝與鑲嵌鑽石構成一層層花瓣，立體設計更迷人了。

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Lotus 36毫米自動腕錶，1,920,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



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