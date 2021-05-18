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「減肥難度最高」的3大星座！巨蟹難敵甜點、Top 1敗在「這因素」

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▲▼ 「減肥難度最高」的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

能否減肥成功，除了跟個人體質有關，個性也有很大影響，有些人行動力強但沒有耐心執行下去，也有些人喜歡宅在家，跟親朋好友在家吃吃喝喝，想瘦下來當然難。像是12星座中就有3個星座減肥難度最高，每次都嚷嚷著要減肥，沒多久都不了了之，快來看看你和朋友上榜了沒？

▲▼ 「減肥難度最高」的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：巨蟹座

12星座中最有家庭觀念的巨蟹座，大多很擅長家務，尤其喜歡烹飪烘培，他們面對的頭號難題就是甜品的誘惑，加上巨蟹喜歡宅在家又有點慵懶的特質，很容易有發胖危機。而巨蟹若想要成功減肥，非常需要家人或伴侶的陪同和督促。

▲▼ 「減肥難度最高」的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：金牛座

金牛座的性格其實跟牛很像，待人處事很溫和沈穩，對于決定的事能有堅忍不拔的毅力，努力向前，但同時他們也很喜歡安逸的生活，而這也是他們在減肥路上最大的敵人。也因為金牛對於生活品質很追求，要他們放棄口腹之欲非常難，所以他們往往是不胖則已，一胖嚇死人的狀況，要是金牛想要瘦身，還是得從飲食上來努力。

▲▼ 「減肥難度最高」的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：射手座

活潑熱情的射手座，雖然精力旺盛、行動力強，但大多缺乏耐心、毅力，容易改變心意，屬於那種聽到什麼減肥方法就會去試，但一旦在執行的過程中遭遇幾次失敗或覺得沒看到效果，就會立刻放棄再選擇下一個來試，試沒幾天又再換一個方式，因此很難收穫好的瘦身效果。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 減肥, 瘦身, 難度高, 巨蟹, 金牛, 射手

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