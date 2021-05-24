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包・開箱／LONGCHAMP療癒「麵包包」手感驚人　最推翡翠綠、純白色太高級

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記者王則絲／專題報導

法國精品LONGCHAMP 2021春夏推出了品牌的全新包型「Brioche」系列手袋，就如同靈感來源「布里歐麵包」一樣，蓬鬆、療癒的外型特別討人喜歡，台灣女星曾之喬、許路兒、韓女星Stephanie Lee⋯⋯早已背上一輪，今日就由《ET FASHION》來帶大家近賞這款「麵包包」，不光有柔軟的手感，更瀰漫著法式高級質感，尤其推薦清爽的翡翠綠色與白色。

▲Longchamp布里歐包。（圖／翻攝自IG）

▲Longchamp布里歐包。（圖／翻攝自IG）

▲女星示範LONGCHAMP Brioche手袋。（圖／翻攝自IG@stephanielee199、＠lurehsu）

LONGCHAMP最經典的摺疊包系列，因裝滿東西後鼓鼓的模樣，常被民眾戲稱為「水餃包」，看來LONGCHAMP既然脫離不了食物，這回便直接以法國的傳統麵包「Brioche布里歐」為靈感，推出了「Brioche」系列手袋。

▲Longchamp布里歐包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp布里歐包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲「Brioche」翡翠綠、白色款式。（圖／記者王則絲攝）

《ET FASHION》以翡翠綠色與白色款式「Brioche」作為開箱示範，呼應布里歐麵包的鬆軟口感，LONGCHAMP運用絎縫皮革工藝打造包身，營造出自然的皺摺感，邊緣的弧度恰到好處，療癒的外型卻不失俐落設計，尤其是手感的部分，可以感受到包包的柔軟、綿密，按壓起來讓人欲罷不能。

▲Longchamp布里歐包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp布里歐包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲「Brioche」手袋內部空間、細節。（圖／記者王則絲攝）

「Brioche」以磁扣掀蓋方式開包，方便又安全，內部空間非常足夠，附有拉鍊暗袋與兩格小暗袋，側邊的隱藏式鈕扣打開後，還可以獲得更大的空間，是非常實用的小巧思，同樣的設計概念也經常被運用在其他包款上。

▲Longchamp布里歐包。（圖／翻攝自IG）

▲雙鍊方式背法。（圖／翻攝自IG@die_frau_albrecht_、@gretaelizondo）

背帶的部分可自由調整為單鍊肩背、斜背，或者是雙鍊方式變身成為時髦腋下包，讓搭配更多元，「Brioche」系列除了本次示範的翡翠綠色、白色，最適合與盛夏的陽光做搭配，也有推出基本款黑色以及搶眼的大紅色。

▲Longchamp布里歐包。（圖／翻攝自IG）

▲longchamp。（圖／品牌提供）

▲曾之喬示範紅色布里歐包。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, LONGCHAMP, Brioche, 布里歐麵包, 麵包包, 枕頭包, 療癒

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