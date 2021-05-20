《六人行》特別版要播了！先複習金句：真實世界爛透了，但你會愛死它

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@friends

風靡全球的美國經典喜劇《Friends》（六人行）百看不膩，從1994年開播，直到2004年，劇情演到6名主角為生活各奔東西，於第10季劃下完結。劇迷們等待了17年，總算等到這6位「老友們」官宣回歸！HBO MAX曝光「續集」《六人行：重聚篇》前導預告，短短幾秒鐘，一群人肩併肩走在熟悉的曼哈頓街道上畫面，令網友們一陣鼻酸：「雞皮疙瘩了」、「我的青春」、「要哭了」！

《Friends》除了捧紅了6名主角，其中許多幽默的對白、溫馨又白爛的台詞，更成為許多人的人生金句，在特別篇播出前，《ET FASHION》整理了一系列劇中的經典台詞重溫，快用一句台詞證明你是忠實鐵粉，也可以趁著居家隔離的宅家時光，再次回味這部令人又哭又笑的美劇。

關於溫馨：

「Welcome to the real world. It sucks. You’re gonna love it!」

歡迎來到真實世界，雖然它爛透了，但你會愛上它的！

「I though that it mattered what I said or where I said it.Then I realized the only thing that matters is that you make me happier than I ever thought I could be.And if you’ll let me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way.」

我一直認為求婚的重點在於誓詞、或是一個完美的地點，但到現在我才明白，唯一重要的是你，是你給了我從未想過的幸福，如果你願意，我願意用我的餘生讓你感受到一樣的快樂。

「Sure, I have my bad days, but then I remember what a cute smile I have.」

很糟的日子當然也有，但至少我還有可愛的笑容。



令人會心一笑的自嘲：

「Until I was 25, I though the response to “ I love you”was “Oh,crap”.」

直到25歲以前，我都以為「我愛你」的答覆是「噢，糟了」。

「I say more dumb things before 9 a.m. than most people say all day.」

我在9點之前說的蠢話，比大部分的人一天內說的要多。

「Ah, humor based on my pain.」

喔、對，我用自己的痛苦來娛樂大家。

僅有一集的《六人行：重聚篇》據說是完全無腳本的特別企劃，將於5月27日在HBO MAX上線，除了原先就預定的原班人馬回歸，HBO MAX更列出了一長串超重磅的客串名單，其中包含防彈少年團 BTS、小賈斯汀（Justin Bieber）、女神卡卡（Lady Gaga）、大衛貝克漢（David Beckham）.....等，一排名字看下來簡直沒有更狂，還記得布萊德彼特（Brad Pitt）還在與飾演「瑞秋」的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）戀愛時，也曾客串過一集，該集更在當時創下全劇收視最高，此次的特別篇，太讓人期待。