《六人行》特別版要播了！先複習金句：真實世界爛透了，但你會愛死它

風靡全球的美國經典喜劇《Friends》(六人行)百看不膩,從1994年開播,直到2004年,劇情演到6名主角為生活各奔東西,於第10季劃下完結。劇迷們等待了17年,總算等到這6位「老友們」官宣回歸!HBO MAX曝光「續集」《六人行:重聚篇》前導預告,短短幾秒鐘,一群人肩併肩走在熟悉的曼哈頓街道上畫面,令網友們一陣鼻酸:「雞皮疙瘩了」、「我的青春」、「要哭了」!

《Friends》除了捧紅了6名主角,其中許多幽默的對白、溫馨又白爛的台詞,更成為許多人的人生金句,在特別篇播出前,《ET FASHION》整理了一系列劇中的經典台詞重溫,快用一句台詞證明你是忠實鐵粉,也可以趁著居家隔離的宅家時光,再次回味這部令人又哭又笑的美劇。

關於溫馨:

「Welcome to the real world. It sucks. You’re gonna love it!」

歡迎來到真實世界,雖然它爛透了,但你會愛上它的!

「I though that it mattered what I said or where I said it.Then I realized the only thing that matters is that you make me happier than I ever thought I could be.And if you’ll let me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way.」

我一直認為求婚的重點在於誓詞、或是一個完美的地點,但到現在我才明白,唯一重要的是你,是你給了我從未想過的幸福,如果你願意,我願意用我的餘生讓你感受到一樣的快樂。

「Sure, I have my bad days, but then I remember what a cute smile I have.」

很糟的日子當然也有,但至少我還有可愛的笑容。



令人會心一笑的自嘲:

「Until I was 25, I though the response to “ I love you”was “Oh,crap”.」

直到25歲以前,我都以為「我愛你」的答覆是「噢,糟了」。

「I say more dumb things before 9 a.m. than most people say all day.」

我在9點之前說的蠢話,比大部分的人一天內說的要多。

「Ah, humor based on my pain.」

喔、對,我用自己的痛苦來娛樂大家。

僅有一集的《六人行:重聚篇》據說是完全無腳本的特別企劃,將於5月27日在HBO MAX上線,除了原先就預定的原班人馬回歸,HBO MAX更列出了一長串超重磅的客串名單,其中包含防彈少年團 BTS、小賈斯汀(Justin Bieber)、女神卡卡(Lady Gaga)、大衛貝克漢(David Beckham).....等,一排名字看下來簡直沒有更狂,還記得布萊德彼特(Brad Pitt)還在與飾演「瑞秋」的珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)戀愛時,也曾客串過一集,該集更在當時創下全劇收視最高,此次的特別篇,太讓人期待。