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《六人行》特別版要播了！先複習金句：真實世界爛透了，但你會愛死它

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編輯 / Jhen 　圖 / 翻攝IG@friends

風靡全球的美國經典喜劇《Friends》（六人行）百看不膩，從1994年開播，直到2004年，劇情演到6名主角為生活各奔東西，於第10季劃下完結。劇迷們等待了17年，總算等到這6位「老友們」官宣回歸！HBO MAX曝光「續集」《六人行：重聚篇》前導預告，短短幾秒鐘，一群人肩併肩走在熟悉的曼哈頓街道上畫面，令網友們一陣鼻酸：「雞皮疙瘩了」、「我的青春」、「要哭了」！

《Friends》除了捧紅了6名主角，其中許多幽默的對白、溫馨又白爛的台詞，更成為許多人的人生金句，在特別篇播出前，《ET FASHION》整理了一系列劇中的經典台詞重溫，快用一句台詞證明你是忠實鐵粉，也可以趁著居家隔離的宅家時光，再次回味這部令人又哭又笑的美劇。

關於溫馨：
「Welcome to the real world. It sucks. You’re gonna love it!」
歡迎來到真實世界，雖然它爛透了，但你會愛上它的！

「I though that it mattered what I said or where I said it.Then I realized the only thing that matters is that you make me happier than I ever thought I could be.And if you’ll let me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way.」
我一直認為求婚的重點在於誓詞、或是一個完美的地點，但到現在我才明白，唯一重要的是你，是你給了我從未想過的幸福，如果你願意，我願意用我的餘生讓你感受到一樣的快樂。

「Sure, I have my bad days, but then I remember what a cute smile I have.」
很糟的日子當然也有，但至少我還有可愛的笑容。

▲六人行 。（圖／翻攝IG）


令人會心一笑的自嘲：

「Until I was 25, I though the response to “ I love you”was “Oh,crap”.」
直到25歲以前，我都以為「我愛你」的答覆是「噢，糟了」。

「I say more dumb things before 9 a.m. than most people say all day.」
我在9點之前說的蠢話，比大部分的人一天內說的要多。

「Ah, humor based on my pain.」
喔、對，我用自己的痛苦來娛樂大家。

僅有一集的《六人行：重聚篇》據說是完全無腳本的特別企劃，將於5月27日在HBO MAX上線，除了原先就預定的原班人馬回歸，HBO MAX更列出了一長串超重磅的客串名單，其中包含防彈少年團 BTS、小賈斯汀（Justin Bieber）、女神卡卡（Lady Gaga）、大衛貝克漢（David Beckham）.....等，一排名字看下來簡直沒有更狂，還記得布萊德彼特（Brad Pitt）還在與飾演「瑞秋」的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）戀愛時，也曾客串過一集，該集更在當時創下全劇收視最高，此次的特別篇，太讓人期待。

關鍵字：

六人行, 美劇, 金句, 經典台詞, 珍妮佛安妮斯頓, 防彈少年團, BTS, 小賈斯汀, 女神卡卡, 貝克漢, 布萊德彼特

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