《如蝶翩翩》催淚金句一次重溫：我希望在死之前，至少能飛翔一次　

▲《如蝶翩翩》被譽為今年最療癒動人神劇。（圖／翻攝自tvN，以下同）

編輯 / Lily

改編自同名漫畫的韓劇《如蝶翩翩》賺人熱淚，描述70歲的爺爺沈德出，遇上了23歲的芭蕾天才李采祿，兩人因芭蕾而成為忘年之交，劇中以70歲、23歲的視角，呈現對世界的熱情與痛苦，不捨跟感激，為大家整理12句催淚金句一次重溫！

1.「為什麼我沒有流眼淚呢？因為人老了會習慣生離死別。」

2.「你心中有沒有懷抱什麼夢想，趁著腳還有力氣，神智還清醒的時候，如果有想做的事，毫不猶豫去實現吧。」

3.「為什麼想跳芭蕾呢？我從來都沒有做過自己想做的事，為了餬口照顧妻小，這種事我想都不敢想，我還以為這樣的生活是理所當然的，現在我才打算做我想做的事。」

4.「我純粹想跳芭蕾，請給我機會學吧，我想要嘗試，失敗也沒有關係，我想至少學學看。」5.「我希望在死之前，至少能飛翔一次。」

6.「我活了這麼久才明白，人生只有一次不是兩次，老實說我不怕被反對，我真正害怕的是，我某天想做卻做不了，或是記不起自己想要做什麼，所以我很珍惜現在這一刻。」

7.「當我還有能力去做的時候，我不想猶豫，我想要努力到最後。」

8.「妳做什麼事時感到最幸福？只要找出那個就行了，我沒辦法告訴妳那是什麼，因為知道自己做什麼事最幸福的人，只有你自己。」

9.「我們的人生取決於，我們多努力奮戰。」

10.「要找到什麼時候最幸福，比我想中困難很多，但有一點我能確定，回家的路上我抬頭看了天空，天空既清澈又蔚藍，光看也覺得心情很好，有種時間往天上流逝的感覺，我想幸福或許就是，這麼微小又具體的事也不一定，而不是去追求不切實際的夢。」

11.「根據我活到現在的經驗，人沒有所謂完美準備好的時候，就算還不夠好，也先盲目地往前衝吧！」

12「你為我做了那麼多，上天可能是要我回報你，而不是回報給我的孩子，你曾經餵我吃飯、替我穿衣服、哄我睡覺，現在就換我為你做這些事，如果你說不出來，那我就教你說話，如果你看不懂字，就讓我來教你識字，所以爸，拜託你別走，別說要離開我們。」