一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元　大空間好舒服

文／C編

夏天到來蚊蟲變得很多，尤其是蚊子嗡嗡嗡的聲音，在夜深人靜的晚上，更是超級惱人，購物網站「Her和她」推出「DaoDi 加大空間升級款，三開門拉鍊式、彈開式方形蚊帳」，直接把整張床都罩住，睡在裡面就不用擔心有蚊子入侵，而且還很有公主fu呢！

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▲DaoDi 加大空間升級款，三開門拉鍊式、彈開式方型蚊帳（兔小寶款），原價2000元、特價650元。點我購買。



這款彈開式方形蚊帳直接打開來就可以立刻使用，全包圍防護的設計，不用擔心睡一睡蚊帳自動走針，大小可以直接放在床上，包覆整個人都在裡面，非常方便，只要拉開拉門時注意不要讓蚊子飛進去，就可以一整晚舒適好眠。

▲小恐龍的黃色款非常可愛。



彈開式方形蚊帳總共有單人、雙人、加大等尺寸可以選擇，連外型也有不同的可愛圖案可以挑選，包括兔小寶、快樂小熊、小恐龍、長頸鹿等等，能夠根據居家不同的設計風格，挑選適合的款式以及顏色。

▲快樂小熊款適合藍色的居家氛圍。



除了大空間、好睡之外，更是可以避免使用化學殺蚊：蚊香、氣霧劑、驅避劑等方法，對人體的害處，很多人可能也會使用電蚊拍，但每天晚上都要被吵醒，起床殺蚊子，真的頗累又消耗體力，不妨選擇蚊帳來隔絕蚊子的侵擾，最簡單、傳統，反而最方便。

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▲DaoDi 加大空間升級款，三開門拉鍊式、彈開式方型蚊帳（長頸鹿款），原價2000元、特價650元。點我購買。



「Her和她」推出全新「DaoDi 加大空間升級款，三開門拉鍊式、彈開式方型蚊帳」，原價2000元、特價650元，同時可以享用免運的優惠，直送到家，不需要出門也可以買到民生用品，非常方便又實惠。