De Beers蓮花項鍊3種戴法　高級珠寶走入日常

▲大陸女星金晨出席De Beers成都IFS專賣店開幕活動，佩戴Blooming Lotus高級珠寶鑽石項鍊。（圖／De Beers提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

大陸精品市場蓬勃發展，鑽石品牌De Beers前進成都IFS店開設大陸第8家專賣店，邀女星金晨站台，當天她所戴的項鍊出自Enchanted Lotus系列，綻放的鑲鑽蓮花在頸部閃閃發亮，令人驚喜的此為可轉換式項鍊，可取下蓮花墜作為胸針，華麗項鍊也化為簡潔的弧形Y字鍊，3種戴法讓高級珠寶不只是隆重場合的配飾，也能走入日常。

▲De Beers Blooming Lotus高級珠寶鑽石項鍊，可取下蓮花胸針單獨戴鑽石項鍊。



花朵主題珠寶設計豐富，單是「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）就有勿忘我FORGET-ME-NOT系列、Sunflower向日葵造型、靈感源自萬花筒構成華美花型的Kaleidoscope系列等作品，當中FORGET-ME-NOT系列系列繼粉紅剛玉、藍寶石與白鑽款式，迎來最新紅寶石珠寶，特別是一朵紅寶石花、另一朵鑽石花的雙花戒指，在指間綻放特別吸睛。

▲海瑞溫斯頓Forget-Me-Not系列紅寶石鑽石戒指，約650,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



海瑞溫斯頓萬花筒Kaleidoscope系列的每件作品也像繽紛花朵圖案，大膽運用各種寶石配色，構成對稱的華美圖案，新作於中央鑲嵌2.27克拉濃彩粉色圓形明亮式切工碧璽，輔以紫水晶、海水藍寶、彩色剛玉等彩色寶石，真如萬花筒般絢爛。

▲海瑞溫斯頓Winston Kaleidoscope系列粉色璽墜鍊（左）約6,000,000元，Sunflower系列鑽石墜鍊約2,100,000元。



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