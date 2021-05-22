37歲孫淡妃人生首個「內衣大片」！飽滿胸型、腹肌身材和10年前一樣

記者王則絲／台北報導

韓女星孫淡妃近日接下運動內衣品牌代言，陸續釋出滿滿的內衣大片，雖然孫淡妃的好身材不是新聞，但是像這樣僅穿著內衣出現在鏡頭前可說是第一次，身高將近170公分的孫淡妃，大方展現完美的九頭身好比例，秀出自然渾圓美胸，還有緊實的腹肌線條，讓人難以相信這是37歲的體態！

▲孫淡妃已經37歲，今年將滿38歲。（圖／翻攝自IG@xodambi）

說到孫淡妃的經典歌曲《瘋了》、《Queen》不禁讓人狂喊「回憶殺」，想當年孫淡妃可是韓國首屈一指、家喻戶曉的唱跳Solo女歌手，雖然中間似乎消失了一陣子，但是在演出《山茶花開時》後，再次累積了大量人氣，近期在綜藝節目《我獨自生活》中，率性、不做作的可愛形象更是讓她大受歡迎。

▲孫淡妃近日創立了個人的內衣品牌，並擔任自己的代言人。（圖／翻攝自IG@xodambi）

原來孫淡妃近日代言的內衣品牌MADBEE，正是自己所一手創立的，擔任起自己的代言人拍攝形象畫報，沒有半點保留，孫淡妃親自演繹一套套的內衣、褲，看得出來她特別喜歡舒適的運動風內著，但同時又能集中胸型，讓孫淡妃罕見展現胸前深溝，自然又飽滿，讓粉絲們看了紛紛要噴鼻血：「太火辣了！」

▲孫淡妃大方秀出胸前深溝與結實腹肌線條。（圖／翻攝自IG@xodambi）

為了籌備內衣品牌與拍攝工作，孫淡妃也在訪問中透露，兩個月來認真的減肥，成功瘦了超過4公斤，孫淡妃每天運動兩次，最喜歡做皮拉提斯來雕塑體態，飲食部分則幾乎只吃中餐，太餓時才會補充地瓜或雞胸肉，達成了「瘦身不瘦胸」的成效，畫報中超吸睛的腹肌也令人好生羨慕，身材根本就和10年前歌手身份時一模一樣，甚至是更緊實，完全不像37歲的女人。

▲孫淡妃的身材根本與十年前無異。（圖／翻攝自IG@xodambi）

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