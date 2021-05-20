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EASY SHOP線上開幕慶！無痕內褲160元起　汰換內衣趁現在

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文／C編

想要擁有渾圓的美胸，或是性感的翹臀，買對內衣褲絕對是重點，挑錯款式、尺寸，不但不舒服，長時間下來很可能造成胸部或是臀部變型走針，除此之外，內衣褲也必須定期更換，都說了是「內在美」，一定要好好抱持狀態，許多女孩喜愛的「EASY SHOP」在購物網站「Her和她」開賣了，多款內衣褲可以挑選，一定要來買一波。

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▲EASY SHOP,開幕慶,開幕,內衣,內褲,Her和她。（圖／Her）

▲INFINI 零著感高腰無痕平口內褲 3件組，原價880元、特價420元，點我購買。

這次「EASY SHOP盛大開幕慶」引進多款內衣褲可以入手，包括舒波溫柔上挺舒適軟鋼圈內衣、iUME的U咪咪無鋼圈內衣、AudreyV魔塑專利3D魔襯集中側包機能內衣等等，其中最划算的是INFINI 零著感高腰無痕平口內褲 3件組，原價880元、特價420元，等於一件只要160元。

▲EASY SHOP,開幕慶,開幕,內衣,內褲,Her和她。（圖／Her）

▲INFINI 零著感高腰無痕平口內褲，穿起來優雅又舒適。

INFINI 零著感高腰無痕平口內褲採用Free Cut自由裁高科技無縫貼合技術，無感、無勒痕的穿著，不管是穿著貼身的西裝褲，還是內搭褲，都不容易看出內褲痕跡，同時擁有打擊小腹的超塑力，完美貼合臀形。

此款平口內褲材質柔軟，擁有穩定包覆的功能，同時無痕好搭配，穿什麼褲子都不用擔心露餡，同時舒適又透氣，重點是價格一件只要160元，而且多買搭配內衣或是其他款內褲，滿額還可以享有免運優惠，超值又划算。

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▲INFINI 零著感高腰無痕平口內褲 3件組，原價880元、特價420元，點我購買。

「Her和她」舉辦線「EASY SHOP盛大開幕慶」活動，有多款內衣、內褲可以選擇，無論內衣喜歡運動感、蕾絲款，內褲要低腰、高腰還是一般款通通都有，不需要出門就可以定期更換內衣褲，超級方便又省時。

關鍵字：

EASY SHOP, 開幕慶, 開幕, 內衣, 內褲, Her和她, Her

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