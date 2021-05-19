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水果吃對不發胖還助減肥！營養師教6大原則　「2時段」吃最好

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▲▼減肥也能吃水果！營養師教6大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲掌握好關鍵，減肥時也能放心吃水果不怕胖。（圖／翻攝IG@redvelvet.smtown、@midoricoo）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

以前有人認為水果有豐富纖維質，還很健康，用水果來減肥很好，隨著減糖飲食風潮起來，又有許多人覺得水果含糖量很高，會使減肥失敗甚至發胖，減肥期間就對水果近而遠之。而就水果會不會影響減肥或是否會導致發胖，營養師指出關鍵是吃了多少份量，只要沒有執行特殊飲食模式，減肥期間吃水果是沒問題的。

營養師進一步解釋，水果有糖，吃得過多，熱量高、血糖也會上升，但味覺上的甜度並非判斷水果含糖量多寡的標準，且不管吃起來甜或不甜的水果，只要適量吃、掌握好份量，每一種水果都能吃。更傳授吃水果的6大原則，照著做就能吃得健康又避免發胖，還能養出好肌膚。

▲▼減肥也能吃水果！營養師教6大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲營養師提醒，別以果汁代替新鮮水果。

1.每天吃2～3份，1份大約為一個拳頭大小或碗八分滿。

2.果汁、果乾不能取代水果！能吃水果就別喝果汁或吃果乾，尤其減肥時更建議吃新鮮水果就好。

3.不要只單吃水果當正餐。

4.水果和蔬菜不能互換，兩種都要吃。

▲▼減肥也能吃水果！營養師教6大原則。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲別單一水果一直吃，最好不同水果輪著吃。

5.多種水果輪流吃

6.吃水果的時間也很重要，如果不知道什麼時候吃水果比較好，營養師建議可在運動後或餐後吃都是不錯的時段。像是肌力訓練、重訓後，正是需要碳水化合物幫忙，讓肌肉恢復能量及幫助蛋白質吸收，所以運動後補充蛋白質同時搭配水果，是個不錯的選擇。而用餐後，沒有吃得很飽，可將水果放在一餐的最後來吃，這樣做最主要是能幫助控制攝取份量，不會一下子吃下太多，同時也能讓這餐的整體血糖波動更穩定。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 水果, 飲食, 原則, 關鍵, 不發胖, 秘訣

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