打開Uber Eats買Jo Malone香水！美國雅詩蘭黛竟能外送　不怕臨時缺保養品

▲雅詩蘭黛集團與Uber Eats合作。（圖／pexels）



文／Squid

Uber Eats除了可以外送餐點、飲料還有生鮮之外，在美國地區也可以外送香水？雅詩蘭黛集團最近就和Uber Eats合作，消費者可以直接在App裡面購買自己需要的化妝品，完全不需要出門，就可以直接買起來，甚至比起一般的貨運還要快可以收到商品。

雅詩蘭黛集團旗下擁有眾多品牌，包括：雅詩蘭黛、M.A.C、Jo Malone、DARPHIN、品木宣言等等，目前和Uber Eats的合作，主要是Jo Malone和品木宣言，可以直接透過Uber Eats的平台，直接下單商品，目前在美國大約20個城市都可以擁有這項服務。

▲Jo Malone竟然可以透過外送買到。（圖／Jo Malone IG）



隨著疫情的爆發，很多消費者為了避免外出群聚感染，轉向線上購物，也因此逼迫品牌端以及零售商開始不同的轉變，來因應這樣的新需求，而美容領域隨著雅詩蘭黛的新計畫，也開啟了比起過去更快速的交付服務。

這並不是第一個找Uber Eats合作的美妝品牌，之前The Body Shop也曾經與它合作，同樣是在網路上就可以下標身體、護膚用品，從雅詩蘭黛開始，這樣的服務將有機會持續擴大，以後甚至有機會變成常態的服務。

▲首波加入外送的還有品木宣言。（圖／品牌提供）



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