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飯店床單為什麼都是白色？4大原因解析：好清潔、整理快速

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文／Squid　圖／pexels

一般白色的衣服單品，在很多人的眼裡總是很難清潔乾淨，不過飯店都很喜歡使用白色作為床鋪的顏色，到底是為什麼呢？有國外媒體就從4個方向分析，為什麼飯店都以白色作為床鋪的色調，關鍵就是第一印象。

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

1.白色純淨的第一印象

踏進房間的第一個焦點一定都是床的顏色，會選擇白色是因為這色調讓人有潔淨、乾淨的感覺，不只是第一印象，更重要的是如果床有髒污，白色一下就會被人發現，所以換成白色的單品，也會讓人覺得飯店很注重乾淨、整齊的形象。

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

2.容易發現污漬

對於清潔房間的房務人員來說，白色的床鋪上面有弄髒的話，比較容易快速發現，因此這樣的顏色有助於他們快速清潔、整理房間的物品，比起黑色床鋪不知道上面到底有沒有弄髒，更容易檢查出是否已經擺放整潔的狀態。

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

3.方便清洗

因為客房裡面的毛巾、枕頭套也都跟床單一樣都是白色的，除了可以一起清潔，降低成本之外，也可以不用擔心會互相染色，當然要下漂白水清除污垢，也很方便，不用擔心退色、不好清潔等等問題。

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

4.白色較為大眾化

入住的旅客來來往往，擁有各種不同的個性、習慣，因此白色的床鋪除了有種讓人覺得乾淨、整潔的效果之外，也是普遍人可以接受的色調，不會過於強烈、也不會過於誇張，低調整齊的白色，最為適合各種人。

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關鍵字：

飯店, 白色, 床單, 被套

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