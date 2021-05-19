CP值超高！修飾暗沉又自帶花果香的防曬乳　只要300多元就可入手

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

夏天到來，不管有沒有要出門，防曬霜是不能缺少的單品，《ET FASHION》就整理5款很厲害的防曬單品，有些不但價格超級划算，有些更是有著功能性，可以校正膚色，重現肌膚透明感，很適合暗沉蠟黃的肌膚使用。

1.曼秀雷敦 柔光透亮防曬飾底凝露-輕舞香氛

最強防曬力SPF50+/PA++++。與日本香氛研究室共同研發，調製的清新迷人香調，玫瑰粉色調質地 X 細微光感微粒，除能修飾暗沉外，也能讓肌膚線條更立體、明亮。耐水耐汗，不論臉部或身體都適用，亦可作為妝前飾底乳。

2.ALBION 超完美高效活妍隔離乳SPF50+ PA++++

2021年全面升級的超完美高效活妍隔離乳SPF50+ PA++++，兼具防護隔離、抗老修護、打底提亮三項功能，質地宛如高級保養品一般細緻服貼。一抹在臉上，即刻感受無比水潤保濕，卻又感受不到負擔感，同時可以提亮膚色，重現年輕緊緻的肌膚。

3.資生堂 新豔陽・夏 熱防禦果凍防曬棒

新豔陽・夏 熱防禦果凍防曬棒為專櫃美妝品牌中率先遵循《夏威夷州法律》之防曬產品，不含會造成珊瑚白化的「二苯甲酮」及「甲氧基肉桂酸辛酯」，更擁有超抗溶質地，愛護海洋、保育生態，添加雙重植萃成分，能預防肌膚因UV傷害產生細紋與不均膚色。

4.理膚寶水 全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO

獨特MEXORYL®SX與XL防曬濾劑，提供每天極高UVA(PPD18.1)/UVB(SPF50+)隔離防護，並特別針對長波UVA加強防護。有效降低及預防曬黑及光老化等現象。玫瑰色配方能自然融入膚色，有效修飾敏感泛紅。

5.DR.WU 低敏物理防曬乳SPF50+ PA++++

運用獨家Sunscreen+智能高效防護機制，達到「外防曬、內修護」的全方位防禦效果。超強防曬規格：SPF50/PA++++ ，長效隔離UVA及UVB，阻擋紫外線，全面預防曬黑及曬老，全物理防曬配方，所有膚質及幼童適用。

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