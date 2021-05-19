歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘

▲歐陽娜娜撞衫BLACKPINK成員Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

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台灣女星歐陽娜娜穿衣風格逐漸成熟，近期在IG上曝光一系列學院風美照，身穿拼接上衣搭配短裙出鏡，裙短程度更是將白皙腿根一次放送，相當火辣，但隨後卻被眼尖粉絲發現，尷尬撞衫了南韓天團BLACKPINK的門面擔當Jisoo，網友也直言勝負很明顯：「泡泡襪真的母湯」。

▲歐陽娜娜身穿紐約設計師品牌DANIELLE GUIZIO 拼接上衣，泡泡襪成敗筆。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜在18日晚間PO出美照，身穿紐約設計師品牌DANIELLE GUIZIO 拼接上衣出鏡，學院風的翻領細節搭配上抓皺層次，顯得少女氣息十足。視線向下看，歐陽娜娜搭配格紋百褶裙小露美腿，整體風格與過往帥氣形象有極大反差，瞬時吸引眾多網友矚目，但非常有年代感的泡泡襪一出現，直接搶走全身焦點，不但沒有起到加分作用，反而顯得累贅。

然而眼尖網友更發現，該套拼接上衣撞衫了南韓天團BLACKPINK成員Jisoo，早在去年（2020年）8月時，Jisoo與成員登上綜藝《認識的哥哥》宣傳時，就曾經穿著同款，連下身的學院風搭配也與歐陽娜娜不謀而合，可見眼光略同。不過Jisoo搭配上似乎更勝一籌，除了以DIOR腰帶點綴中央彰顯層次，也索性穿著短襪直接露出長腿，整體比例極佳。

Jisoo身為BLACKPINK門面擔當，一向以清新形象擄獲粉絲，此次撞衫也引發熱議，網友指出：「Jisoo無懸念勝出」、「南韓最美偶像不是說假的」、「歐陽娜娜的泡泡襪應該是最大敗筆」。

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