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4大「爛臉式保養法」你中了幾個？第3種小心讓臉變鬆還長皺紋

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▲▼4大「爛臉式保養法」。（圖／翻攝IG）

▲避開錯誤保養方式，才能真正有效護膚。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

許多人天天認真保養，就是為了養出細緻透亮好肌膚，但你知道嗎？有些常聽到的保養秘訣其實是「NG地雷」，錯誤的保養方式，不僅不會讓你變美，反而會傷害肌膚，讓肌膚變得敏感、甚至使肌膚問題惡化。快來看看以下4種保養迷思你是否都犯了？

▲▼4大「爛臉式保養法」。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師建議以略低於體溫的水溫洗臉。（圖／翻攝IG@ahc.official）

＃用熱水洗臉再用冷水收縮毛孔？

過熱或過冷的水都會刺激肌膚，造成肌膚負擔，引起紅血絲、泛紅、甚至使肌膚變得敏感，皮膚科醫師建議以略低於體溫的30～35度水溫洗臉較為適宜。

＃蘆薈膠可袪痘和消除痘印？

蘆薈膠最主要的作用是保濕，對於肌膚炎症、痘痘沒有太大作用，更沒有美白效果，無法去除色素沈積，有些市面上的蘆薈膠可能還添加了香精和防腐劑，用了可能反而會刺激痘痘情況惡化。

正確祛痘建議使用含有消炎成分的抗痘產品或皮膚藥膏，也盡量不要自己動手擠痘痘，可以到皮膚科找專業醫師處理。

▲▼4大「爛臉式保養法」。（圖／翻攝IG）

▲可以搓熱後的雙手輕按肌膚，避免拍打。（圖／翻攝IG@aoihamada）

＃塗保養品時拍打可加速吸收？

拍打臉部並不能促進保養品的吸收效果，反而容易因過度用力傷害肌膚，導致肌膚鬆弛、皺紋增生。其實保養品只要均勻塗抹上肌膚自然就會吸收，想幫助使用後膚感更好，可搓熱雙手，以掌心輕輕按壓全臉，避免拍打，另外適時去除堆積的老廢角質，能避免因老廢角質堆積過厚，影響吸收效果。

＃珍珠粉和薏仁能美白？

應該有不少人都聽說過敷珍珠粉或多喝薏仁湯、薏仁水可以美白肌膚，但知名皮膚科醫師廖苑利就曾表示，珍珠粉的主要成分是碳酸鈣、硬角質蛋白，完全沒有美白成分，對於美白肌膚沒有幫助。有些人覺得自己用了珍珠粉有變白，其實是因碳酸鈣、硬角質蛋白無法被肌膚吸收，這些白色粉末殘留在肌膚表面形成的泛白假象；而薏仁是可利尿去濕的寒性植物，可以幫助排水、去水腫，但對於美白則沒有實際功效。

想要肌膚更亮白，正確方式一定要先做好防曬，從根本抵禦肌膚被曬黑、曬老、曬出斑點，保養上要做好補水保濕，並可使用含有維生素C、傳明酸、菸鹼醯胺或熊果素等有效美白成分的保養品輔助。另外，平時也可以多吃些維生素C含量高的蔬果，由內而外幫肌膚抗氧化。

►小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

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關鍵字：

保養, 護膚, 錯誤, 迷思, NG, 謠言

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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