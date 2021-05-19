蔡康永：「費事找來的伴侶，不是用來嫌棄的」　6句人生金句請筆記

▲蔡康永人生金句總能將人瞬間打醒。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，生活步調跟著大亂，現實逼著我們不得不用另一種方式生活，這段日子或許有埋怨，但也有獲得，當被各方壓力壓得喘不過氣來的時候，不妨看看蔡康永的金句，每次都有不一樣的收穫。

#你有多少種標準可以用來嫌棄你的伴侶，你的伴侶就有多少種標準可以用來嫌棄你。費事的找到一個伴侶，並不是找來嫌棄的啊。

#有時候我們令別人失望。這時除了自責之外，也可以分辨一下，別人對我們所抱的這些期望，到底是不是我們自己的期望。如果平常沒有習慣替別人付房租或擦皮鞋，那也不必太踴躍的去扛那些不相干的別人的期望。

#遊戲過關有意思，不是因為關卡容易，而是因為關卡難，但我們覺得自己打得過。生活的關卡都很難，如果想要令過關過得有意思，那就只能調整心情，覺得自己打得過，反正打是一定要打的，與其哭著打，倒不如讓它有意思。

#發現世事不按道理，於是感到失望 ，那等於是期待雲朵都排列整齊，不整齊就失望。對生活懷抱一廂情願的期待，那當然就只能失望。活著，是一次體驗，而不是一次企圖證明世界有道理的實驗。

#贏，不可能持久，不輸，比較可能持久。生活是持續的，很多事不必贏，不輸就很了不起了。

#會累的事，都值得判斷一下是否划算。與人冷戰或熱戰，即使有理的是你，只要戰，就很累，你有理，然後你還要很累，這怎麼會划算。

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