愛馬仕駕馬車奔向外太空　彩繪騎士在200萬錶上競速

▲愛馬仕於粉紅蛋白石面盤上，彩繪出細緻的太空賽馬圖案。（圖／愛馬仕提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

星際宇宙主題今年在錶界發燒，愛馬仕（Hermes）也走出古典風格，奔向外太空，推出帶有普普風與美式漫畫風格的Arceau系列Space Derby腕錶，運用琺瑯彩繪工藝於粉紅蛋白石或砂金石面盤呈現2021年春夏的絲巾圖案「太空賽馬」（Space Derby）。

▲限量24只的愛馬仕Arceau Space Derby腕錶，2,243,100元。



由插畫家Ugo Bienvenu設計的太空賽馬圖案，展現色彩繽紛的宇宙騎士隊伍，在神秘的星座、星系與星球之間舉行賽馬競技，愛馬仕一次推出3款彩繪錶，包括粉紅蛋白石面盤上火焰般髮型的的騎士，手握馬車韁繩全速奔馳，限量24只；另兩款各限量12只的砂金石面盤錶款，展現一位騎士與他的空氣動力學馬

車，兩款錶差異在一款為藍色調，另一只是粉紫配色。

▲限量各12只的愛馬仕Arceau Space Derby腕錶有兩種配色，各2,001,500元。



江詩丹頓（Vacheron Constantin）也將觸角延伸至外太空，同時結合頂級製錶工藝，打造Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，面盤上手工機刻雕花的獅子座輪廓點出主題，正面顯示陀飛輪、三問報時，錶背則呈現深邃的銀河與星空圖，以恆星日為周期運轉，呼應品牌年度主題「Le Temps Céleste浩瀚宇宙」。

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，未定價。（圖／江詩丹頓提供）

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