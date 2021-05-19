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愛馬仕駕馬車奔向外太空　彩繪騎士在200萬錶上競速

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▲▼ 愛馬仕,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲愛馬仕於粉紅蛋白石面盤上，彩繪出細緻的太空賽馬圖案。（圖／愛馬仕提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

星際宇宙主題今年在錶界發燒，愛馬仕（Hermes）也走出古典風格，奔向外太空，推出帶有普普風與美式漫畫風格的Arceau系列Space Derby腕錶，運用琺瑯彩繪工藝於粉紅蛋白石或砂金石面盤呈現2021年春夏的絲巾圖案「太空賽馬」（Space Derby）。

▲▼ 愛馬仕,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲限量24只的愛馬仕Arceau Space Derby腕錶，2,243,100元。
 

由插畫家Ugo Bienvenu設計的太空賽馬圖案，展現色彩繽紛的宇宙騎士隊伍，在神秘的星座、星系與星球之間舉行賽馬競技，愛馬仕一次推出3款彩繪錶，包括粉紅蛋白石面盤上火焰般髮型的的騎士，手握馬車韁繩全速奔馳，限量24只；另兩款各限量12只的砂金石面盤錶款，展現一位騎士與他的空氣動力學馬
車，兩款錶差異在一款為藍色調，另一只是粉紫配色。

▲▼ 愛馬仕,江詩丹頓 。（圖／公關照）▲▼ 愛馬仕,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲限量各12只的愛馬仕Arceau Space Derby腕錶有兩種配色，各2,001,500元。


江詩丹頓（Vacheron Constantin）也將觸角延伸至外太空，同時結合頂級製錶工藝，打造Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，面盤上手工機刻雕花的獅子座輪廓點出主題，正面顯示陀飛輪、三問報時，錶背則呈現深邃的銀河與星空圖，以恆星日為周期運轉，呼應品牌年度主題「Le Temps Céleste浩瀚宇宙」。

▲▼ 愛馬仕,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，未定價。（圖／江詩丹頓提供）

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

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