憑直覺挑一種動物　日網超夯「孵蛋心理測驗」測受歡迎指數　

▲憑直覺挑一款動物，看看別人眼中的你是什麼樣子。（圖／翻攝自IG/you_r_love、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

你在別人心中是什麼形象呢？開朗討人喜歡，還是愛保持神祕感？有的女生外型普普卻好惹人愛，而你又是哪一種女生呢？憑直覺作答，看看你的受歡迎指數是幾分。

Q：當你經過草叢時發現有一顆蛋，你覺得蛋中會孵出什麼呢？

A小鳥

B. 企鵝

C. 蛇

D. 小雞

挑選A.小鳥→受歡迎指數95分

個性隨和很容易和別人打成一片，亮眼的外型容易在眾人之中脫穎而出，個性和外型都是高標之上，可說是十足人氣王，男女通殺。

挑選B.企鵝→受歡迎指數50分

你是充滿智慧的女生，做事不僅有原則，且相當聰慧能夠舉一反三，面對任何事情都很有自己的想法。但保護色有點強，會想刻意與他人保持距離，也讓外人不太敢和你接近。

挑選C.蛇→受歡迎指數20分

你的性格多變，處事態度常隨著心情而定，幾乎沒有標準可言。情緒也很容易受他人影響而高高低低，有時候令身邊朋友也難以適從，好的時候很好，你的性格多變，處事態度常隨著心情而定，幾乎沒有標準可言。情緒也很容易受他人影響而高高低低，有時候令身邊朋友也難以適從。

挑選D.小雞→受歡迎指數75分

樂觀個性很討人喜歡，隨時帶著笑容且樂於幫助別人，和你一起不怕沒有話題，親和力很強，不管是身邊朋友或是初次見面的友人，對你都是十足的好印象。