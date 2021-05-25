夏日「開架防曬妝前乳」TOP10！PONY鎖水力強　ZA回購率超高

不論是平常外出、還是假日旅遊，防曬真的都是夏日最不可或缺的好夥伴！今天就整理了幾個網友好評不斷、大推到不行的「開架防曬妝前乳」，用便宜的價格享受到高品質的防曬，快來了解一下吧～

2021開架防曬妝前乳推薦

1.ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳(SPF50+/PA++++)

2.嘉丹妮爾 Love_水感輕透防曬凝乳(SPF50++++/PA★★★★)

3.PONY EFFECT 水透光妝前防護乳升級版(SPF50+/PA++++)

4.Curél珂潤 潤浸保濕輕透水感防曬乳(SPF30/PA+++)

5.艾杜紗ettusais 一抹亮澤妝前乳(SPF25/PA++)

6.雅漾 全效極護控油防曬乳(SPF50+)

7.ZA 美白防曬霜EX、美白隔離霜(SPF26/PA++)

8.曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露-輕舞香氛(SPF50+/PA++++)

9.INTEGRATE櫻特芮 光透素裸顏美肌乳(SPF30/PA+++)

10.1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳(SPF50++)

開架防曬妝前乳推薦：ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳

SPF50+/PA++++

「ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳」是今年才推出的新產品，主打一瓶就含有「高防曬、抗摩擦、肌膚潤色」三大作用，是就算只抹防曬、零底妝也能創造好氣色的潤色防曬水凝乳～且SPF50+/PA++++的高防曬係數，外出一整天也不怕曬黑！

▲ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳。（圖／IG@kanebotw）

「ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳」也推出紫陽明妍、杏桃茜妍兩種顏色可以選擇，紫色能夠修飾肌膚暗沈、蠟黃及毛孔瑕疵，提升肌膚的透明度！而杏桃粉則是能夠改善黑眼圈及毛孔，打造活力明亮的元氣妝感。

▲ALLIE 濾鏡調色UV防曬乳，40g。（圖／IG@kanebotw）

開架防曬妝前乳推薦：嘉丹妮爾 Love_水感輕透防曬凝乳

SPF50++++/PA★★★★

「Love_水感輕透防曬凝乳」是嘉丹妮爾一直默默熱賣的產品，以獨特的「W/O/W三相乳化技術」穩定包覆住化學防曬劑，能讓化學成分安全在肌膚表層、不讓肌膚吸收，更能讓質地超水感、超輕盈，就像水凝乳一樣清爽無負擔、且透明潤色不泛白！

▲嘉丹妮爾 Love_水感輕透防曬凝乳，50g。（圖／vecsgardenia）

開架防曬妝前乳推薦：PONY EFFECT 水透光妝前防護乳升級版

SPF50+/PA++++

PONY EFFECT的水透光妝前防護乳升級啦～相信在改版前就有不少女孩已經是死忠的愛用粉，這次升級更帶來驚人改變！首先PONY EFFECT 水透光妝前防護乳打造「防曬、隔離、妝前、精華 4in1」的48HR鎖水技術，添加大馬士革玫瑰、積雪草等保養成分，讓防曬及底妝都能服貼一整天。

▲PONY EFFECT 水透光妝前防護乳升級版。（圖／memebox）

另外PONY EFFECT 水透光妝前防護乳更主打「極致輕盈」，雖然是SPF50+/PA++++高防曬係數但卻完全不黏膩、透明色不死白！

▲PONY EFFECT 水透光妝前防護乳升級版，50g。（圖／memebox）

開架防曬妝前乳推薦：Curél珂潤 潤浸保濕輕透水感防曬乳

SPF30/PA+++

Curél珂潤「潤浸保濕輕透水感防曬乳」已經是熱門榜上的熟面孔了～以獨特的保濕配方使保濕因子滲透至肌膚底層，長小保濕不乾澀，還有具高延展性的水潤質地，迅速吸收不黏膩！當成妝前乳使用也能增加肌膚透明感，讓後續底妝更服貼平滑，SPF30/PA+++的防曬系數很適合平常上班、上學使用！

▲Curél珂潤 潤浸保濕輕透水感防曬乳，50g。（圖／IG@curel_official_jp）

開架防曬妝前乳推薦：雅漾 全效極護控油防曬乳

SPF50+/ 兼具UVA防護效果

雅漾「全效極護控油防曬乳」是雅漾眾多防曬乳中的佼佼者，網友一致好評推薦這款，防曬效果真的沒話說！SPF50+夏天旅行、日常出遊都非常適合，因為較稠且保濕的質地讓臉部肌膚能夠自然提亮，還有像保濕精華一樣的水潤飽滿，後續再上底妝也不會感到太負擔。

▲雅漾 全效極護控油防曬乳，50g。（圖／雅漾）

開架防曬妝前乳推薦：艾杜紗ettusais 一抹亮澤妝前乳

SPF25/PA++

艾杜紗ettusais 2021年新推出全新底妝系列，利用乾淨清透的底妝，為各位女孩帶來法式簡約與日系質感妝容！其中這款「一抹亮澤妝前乳」有著特調粉嫩色調替肌膚增加光澤與透明度，提升氣色並修飾肌膚不均、毛孔及暗沉問題～還有SPF25/PA++的防曬係數，日常防曬就很足夠！

▲艾杜紗ettusais 一抹亮澤妝前乳，35g。（圖／ettusais78）

開架防曬妝前乳推薦：ZA 美白防曬霜EX、美白隔離霜

SPF26/PA++

ZA「美白防曬霜EX」真的是學生族群、小資女必回購的熱門品項，升級後加碼推出的「美白隔離霜」也非常熱賣～兩款皆添加了維他命C、維他命E、礦物質與玻尿酸，美白淡斑更能同步保濕，讓後續底妝能夠水潤滑順不卡粉！

▲ZA 美白防曬霜EX、美白隔離霜，35g。（圖／ZA）

ZA「美白防曬霜EX」雖是透明無色，但還是有淡淡的珍珠光澤，能夠修飾毛孔、暗沈、肌膚不均等瑕疵，SPF26/PA++的防曬係數每天使用也不負擔！而美白隔離霜則是推出透亮紫、勻透綠、柔光粉三色，分別改善蠟黃、泛紅、無血色等，且SPF33/PA++很足夠日常使用～

▲ZA 美白防曬霜EX、美白隔離霜，35g。（圖／ZA）

開架防曬妝前乳推薦：曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露-輕舞香氛

SPF50+/PA++++

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露」系列繼上次網友評鑑No.1的薰衣草紫後，今年再度推出「玫瑰粉」新色。以血色感的自然粉色、修飾暗沈的橙色調完美調和而成，能讓蒼白的肌膚增添紅潤感！還有SPF50+/PA++++的最高規格防護力，與日本香氛研究室合作研發出的清新迷人花香調。

▲曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露-輕舞香氛，80g。（圖／曼秀雷敦）

開架防曬妝前乳推薦：INTEGRATE櫻特芮 光透素裸顏美肌乳

SPF30/PA+++

打造日系初戀肌的第一步，就是擁有水嫩少女般偽素顏！INTEGRATE櫻特芮「光透素裸顏美肌乳」含有「光效透明感粉、櫻花校色粉末」雙效粉體，校正蠟黃膚色、增添肌膚透明血色感，且質地水潤服貼、透出自然光澤，就像是剛出生般的嬰兒肌一樣粉嫩透明～還具適合日常每天使用的SPF30/PA+++！

▲INTEGRATE櫻特芮 光透素裸顏美肌乳，25g。（圖／INTEGRATE櫻特芮）

開架防曬妝前乳推薦：1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳

SPF50++

1028「Oil Control!超控油UV校色飾底乳」升級後再度推出，粉色、紫色、綠色及新的藍色能夠解決所有瑕疵困擾，校正膚色、有種隨時隨地都帶著補光燈的美肌濾鏡～還有著SPF50++的高防曬係數，輕盈不黏膩的質地，為肌膚提供舒適且足夠的保護力！

▲1028 Oil Control!超控油UV校色飾底乳，25g。（圖／IG@1028_taiwan ）

文／美人圈

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