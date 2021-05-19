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蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

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▲▼ 蕭敬騰 。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

▲蕭敬騰在家調吉他，身邊的Dior旅行套裝拖鞋、眼罩、Dior Oblique提花小袋全部入鏡。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，多數人都減少外出，採居家防疫模式，金曲歌王蕭敬騰宅在家依然時尚，一張調吉他的生活照，眼尖網友發現「看似隨手拍，但其實全部都拍進去了」，因為他腳上的室內拖鞋、沙發上的小包、桌上的眼罩，都是法國精品Dior。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Oblique旅行套裝包括海軍藍披肩、眼罩、脫鞋與小袋，74,000元。（圖／Dior提供，以下同）

勇於挑戰各種顏色與風格服裝的蕭敬騰，經常將高調的Logo衣穿上身，例如滿版的GUCCI GG Logo套裝、Coach Logo外套等，而居家雖然是簡單的白T恤與黑褲，但身旁的小物都是時尚精品。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲男模特兒頭戴眼罩、披著披肩，手拿Dior Oblique小袋。
 

蕭敬騰腳上穿的Dior Oblique室內拖鞋、桌上的眼罩與沙發上的米色、黑色和藍色Dior Oblique提花小袋都屬於同一套旅行套裝，另附一條結合羊毛、絲綢與羊絨的海軍藍流蘇飾邊披肩，都是居家或旅行的必備物品。

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關鍵字：

蕭敬騰, Dior

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