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女星臉型不同妝容也差很多！趙麗穎是圓臉範本　方形學宋慧喬畫不出錯

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化妝可以幫助人看起來顯瘦、減齡～但是其實選錯妝容風格不但不能加分，反而還會顯老顯胖！以下就公開不同臉型明星適合的妝容風格，圓臉、方臉的眉型是關鍵，跟著他們畫絕對不會出錯！

圓臉代表明星：趙麗穎
圓臉適合妝容>>長眉、擴大腮紅

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

典型的圓臉女星代表就是趙麗穎啦！圓臉通常會遇到的問題就是，臉型圓所以看起來容易顯胖，整體臉部也偏短～因此眉型的修飾就很重要！

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

圓臉更適合長眉，並且帶有微微的傾斜度（但弧度不要太大，否則會顯得臉更圓），這樣可以幫助可適當拉長臉型～除此之外，還有大家很容易忽略的腮紅也是修飾重點！以稍微擴大腮紅的面積，突出圓臉本身看起來可愛、甜美的優勢～

方臉代表明星：宋慧喬
方臉適合妝容>>彎月眉、斜角修容腮紅

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

方臉人的代表宋慧喬在化妝時的眉型也特別有講究～因為方臉本身臉型線條比較明顯，很容易顯臉寬、顯老，因此需要用眉型調整整體的造型風格，視覺上看起來會更減齡溫柔！

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

方形臉最適合的眉型就是彎月眉，整體稍微有點弧度，但彎度不超過45度，並且眉毛不要畫得太細，不然整體臉部留白過多，看起來會更顯寬！方臉的棱角分明則可以用修容跟腮紅修飾，建議以斜三角形的畫法呈現修容跟腮紅，這樣能夠減輕臉部整體的沉重感，看起來年齡更顯小還顯瘦～

菱形臉代表明星：楊冪
菱形臉適合妝容>>髮際線&T字區打亮修容、眉峰略高

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

楊冪屬於菱形臉臉型，整體臉部最寬的地方集中在中庭偏上，雖然不容易顯胖，但很容易給人刻薄感～想要改善這個問題，提高面部立體度是關鍵！

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

首先菱形臉特徵是上寬下窄，因此對應的修容方式就是在髮際線掃上修容，除此之外，T字區的立體度也是重點！在T字區打亮跟修容可以幫助增加臉部整體澎潤度，就能解決菱形臉常出現的凹陷感、顯老問題～

長臉代表明星：迪麗熱巴
長臉適合妝容>>臥蠶、長平眉、髮際線修容

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

最後就是長臉型的迪麗熱巴啦！熱巴時裝時通常都很漂亮，但有時古裝會翻車，其實有一部分就是因為古裝的妝容、髮型都很容易再拉長臉型～

▲女星臉型妝容。（圖／美人圈）

長臉人最適長而平的眉型，如果畫上揚眉會顯得臉更長，除此之外眼部臥蠶的提亮也很重要，因為增加眉眼的份量，可以幫助縮短整體臉型～最後最簡單的當然就是髮際線的修容，這一步可以最直接的修飾上庭的長度，讓臉部比例更均勻！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@kyo1122、微博＠迪麗熱巴、＠楊冪、＠趙麗穎、＠迪奧

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

化妝, 妝容, 臉型, 眉型, 女星

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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