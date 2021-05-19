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愛馬仕柏金包也做了NFT？這顆「不能背的」虛擬手袋吸買家狂競標

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記者王則絲／外電報導

愛馬仕（Hermes）的柏金包是女人們的夢幻逸品，想像拎著柏金包走在路上是多麽的奢華，有了這顆包一生都無憾了。而最近話題度火熱的虛擬貨幣市場上，出現了一項名為「Baby Birkin」的NFT加密藝術品，這顆「不能背的」柏金包以約35秒的動畫影片呈現，目前開放線上競標，金額已達11,000美金。

日前線上平台上架了一款名為「Baby Birkin」的NFT藝術品，由美國藝術家Mason Rothschild和Eric Ramirez所創造，他們捨去了愛馬仕引以為傲的珍稀皮革，將柏金包以透明的材質呈現，且手袋中雲霧繚繞，包裹著一個40週大的嬰兒，以2000 X 2000像素的動畫形式進行競標，目前已有21次的出價，金額達到11,000美金（約台幣305,450元），並將於20日結標。

▲愛馬仕柏金包NFT競標。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲「Baby Birkin」創作者藝術家Mason Rothschild和Eric Ramirez。（圖／翻攝自官網）

近期「NFT」這個字可能常常出現在大家的眼前，NFT（Non-Fungible Token）直翻成中文就是「非同質代幣」，與同質代幣（像是日常的流通的貨幣、虛擬比特幣、以太幣都屬同質代幣）相反，意指每顆都有不一樣的特質，無法互相取代，與其說是通貨代幣更像是「商品」。

簡單來說NFT就是在販賣「所有權」，而所有權只有一個，所以具有獨一無二的稀缺性，NTF的類型有很多，可以是一則留言、一則推文、一個行為、一張jpg檔案⋯⋯主要在藝術創作上被廣泛運用，時尚精品業也有陸續加入的趨勢，像是先前GUCCI就曾推出一雙「無法穿出門」的9美元虛擬鞋Gucci Virtual 25。

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關鍵字：

愛馬仕, 柏金包, NFT

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