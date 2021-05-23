8款「粉底液」男星也愛用！資生堂清透又遮瑕　肖戰同款畫出貴婦肌

彩妝師在畫男星底妝時，最追求的兩點就是自然輕薄但要能修飾肌膚！因此通常男星使用的粉底，也非常適合偽素顏妝容～以下就盤點8款男星同款粉底液，看看這些大勢男星愛用的底妝都有哪些！

男星專櫃粉底液推薦1：Estee Lauder 雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底 30ml

▲Estee Lauder 雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底。（圖／Estee Lauder）

首先就是大名鼎鼎的雅詩蘭黛粉持久啦～相信有在關注美妝版的人都知道他！這款粉底是許多韓國愛豆愛用的一款，據說SM更是一次購入幾十罐給旗下藝人使用～就是因為他的控油力、抗汗程度都超好，非常適合愛豆又唱又跳的舞台妝！如果本身是油肌又容易出汗、脫妝的人，絕對可以相信粉持久的持妝度～

男星專櫃粉底液推薦2：SHISEIDO 資生堂 極上御藏光羽紗粉霜 30ml

▲SHISEIDO 資生堂 極上御藏光羽紗粉霜。（圖／SHISEIDO）

資生堂的御藏系列一直很有名，同系列的粉霜則是許魏洲很愛用的一款～它添加御藏系列獨有的延命草成分，高濃度保養精華讓他的質地滋潤、粉質細緻，上臉後底妝的質感超好！重點是他雖然保濕力足夠，但妝感卻很清透，而且遮瑕力高，基本上薄擦兩層就可以遮蓋8.9層瑕疵～不過因為質地比較保濕，混合肌夏天一定要記得定妝！

男星專櫃粉底液推薦3：RMK 水凝美肌粉霜 30g

▲RMK 水凝美肌粉霜。（圖／RMK）

RMK這款粉霜幾乎是明星彩妝師人手一罐！近期大勢男星張哲瀚、魏大勛等都用過～這款粉霜屬於奶油肌妝感，上臉後皮膚會透出微微光澤，不只適合上鏡，妝感也高級又自然！重點是這款粉霜不太挑膚質，除了中東大油田之外，基本上不管什麼膚質用都不踩雷～他的持妝力大約是6小時，後續用來補妝也不會厚重、斑駁，而且用量非常省，是明星同款中CP很高的粉底！

男星專櫃粉底液推薦4：Giorgio Armani 輕透亮絲光粉底 30ml

▲Giorgio Armani 輕透亮絲光粉底。（圖／Giorgio Armani）

雖然GA紅標跟藍標粉底液在市面上比較紅，但是其實很多明星的愛用粉底液都是這款「輕透亮絲光粉底」！這款粉底液粉質細膩，能打造高級絲絨妝感，他的持久度、保濕度、透氣程度都在中上，可以說是一罐全方位型粉底，硬要說唯一的小缺點就是遮瑕力比較低～他的控油中等，適合混合肌、偏乾肌使用。

男星專櫃粉底液推薦5：肌膚之鑰 裸肌光漾粉凝露 30ml

▲肌膚之鑰 裸肌光漾粉凝露。（圖／肌膚之鑰）

肌膚之鑰的裸肌光漾粉凝露雖然比較冷門，但被網友扒出來竟然是肖戰化妝師桌上的同款！這款粉底最大的優點就是他的妝感～他的質地水潤，上臉後非常輕透，是很漂亮的自然裸妝肌，即使出油後也會散發細緻的光澤，完全是貴婦感底妝！不過這款粉底的遮瑕力比較低，更適合無瑕肌使用～

男星專櫃粉底液推薦6：YSL 恆久完美無瑕粉底 25ml

▲YSL 恆久完美無瑕粉底。（圖／YSL）

YSL恆久完美無瑕粉底早就在美妝版上非常紅～這款粉底液則是許多明星彩妝師會給偏油肌男星使用的粉底！他的控油力高，就算不搭配遮瑕膏，遮瑕力也高達8.9成，而且控油抗汗的效果非常好，彩妝師更表示，如果遇到哭戲或是夏天拍戲容易出汗，他也不會脫妝～

男星專櫃粉底液推薦7：Bobbi Brown 高保濕修護精華粉底-升級版 30ml

▲Bobbi Brown 高保濕修護精華粉底-升級版。（圖／Bobbi Brown）

Bobbi Brown的冬蟲夏草相信大家也不陌生～不只添加保養精華成分，質地屬於流動性較低的霜感質地，因此對於乾肌容易出現的紋理感也能修飾。中國明星彩妝師宮長也表示這款他會準備給偏乾肌男星使用，完妝後就像換皮一樣，質感細膩服貼，也不會過於厚重！不過有個小缺點就是他的遮瑕力普通，更適合無瑕肌～

男星專櫃粉底液推薦8：KOSE 無限肌緻賦活保濕粉底液 30ml

▲KOSE 無限肌緻賦活保濕粉底液。（圖／KOSE）

最後這款KOSE的「無限肌緻賦活保濕粉底液」真的很冷門！不過也是日星渡邊圭佑的同款底妝～他屬於粉霜質地，但是完全不厚重，而且很好推開，上臉後是清透的偽素顏肌妝感！重點是他的持妝力很厲害，就算在外景拍攝6小時，也可以維持不斑駁、不脫妝～

文／美人圈

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