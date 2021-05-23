6款熱門「中長、短髮捲度」！隨性翹修飾臉型　手繞電棒燙飄仙氣

2021中長髮、中短髮熱度不減，韓國髮型師推薦幾款近期討論度很高的中長髮、中短髮捲髮範本燙髮圖鑑，俐落中性的CHARMING PERM、手繞電棒燙的FERA PERM、螺旋捲度的MOOD PERM，柔軟的捲度線條修飾臉型又顯嫩，每一款都是2021最紅的中長髮燙髮範本，一起了解下～

2021韓國中長髮捲度推薦1：FAIRY PERM

FAIRY PERM是一款推薦給中短髮、中長髮的捲度，幾乎沒有層次的髮尾燙出隨性的外翹捲度，讓頭髮看起來更加輕盈蓬鬆，也可以讓頭型看起來更加圓潤飽滿，相當適合夏季。

2021韓國中長髮捲度推薦2：FERA PERM

FERA PERM的層次稍微高一點，是一款有自然的S型線條的捲度燙髮，內外交錯的螺旋捲度可以包裹住臉部線條、非常修飾臉型，髮尾層次相當低、保留厚重感，顯得相當甜美，即使捲度比較大、卻沒有稀疏感！除了旁分瀏海、也推薦搭配空氣瀏海，顯得更加清純甜美。

2021韓國中長髮捲度推薦3：BREEZE PERM

BREEZE PERM則是一款帶有空氣感的S型捲度，髮根非常輕盈蓬鬆，搭配S型捲度可以大氣成熟、也可以有可愛清純感，可以在稍微剪出一點髮際線的碎髮、搭配捲度可以更加有修飾臉型的效果。

2021韓國中長髮捲度推薦4：MOOD PERM

外翻捲的MOOD PERM是一款俐落、中性的捲度，在髮尾保留層次感，從頭頂開始往外繞的S型捲度既帶點甜美感、同時也可以成熟大氣，MOOD PERM的髮型也推薦搭配旁分的長瀏海，搭配捲度、隨手一撥不僅隨性俐落，對不同臉型都有很高的修飾效果。

2021韓國中長髮捲度推薦5：PLANTY PERM

PLANTY PERM是一款高層次的螺旋捲度，幾乎從頭頂開始的捲度相當蓬鬆，內外捲交錯的捲度也相當立體有層次，可以讓臉型更加纖瘦，這款甜美感的PLANTY PERM除了在瀏海搭配捲度之外、也很適合搭配空氣瀏海等，讓捲度更加清純甜美。

2021韓國中長髮捲度推薦6：CHARMING PERM

中長髮、中短髮的CHARMING PERM，是一款帶有可愛感覺的C型捲，髮尾稍微剪出一點層次、不規則的向外或向內燙出C字弧度，是一款隨性可愛、又有種清純感的捲度。

文／美人圈 圖／翻攝自samchic

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