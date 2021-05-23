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芝麻街聯名MOSCHINO萌翻！「迷你Ｔ恤包、手機殼」必搶重點揭曉

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▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO破天荒與「芝麻街」聯名。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

全台疫情升溫，看點可愛的時尚單品暫時緩解緊張情緒，這回MOSCHINO 找上大小朋友都愛的「芝麻街」，由搞怪的創意總監Jeremy Scott 操刀，不論是主角艾蒙（Elmo）、餅乾怪獸（Cookie Monster）和大鳥（Big Bird）都全到齊，一躍而上外套包和手機殼，簡直掏空荷包了！

Jeremy Scott從小就是芝麻街粉絲，因此此次聯名別具童心，系列以中性的黑色、白色與淺灰色為主，更能彰顯角色的鮮艷色彩魅力，像是經典的艾蒙、餅乾怪獸和大鳥，以及其他人物奧斯卡、格羅弗、伯特、恩尼都前來助陣。

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲艾蒙、餅乾怪獸和大鳥，以及其他人物奧斯卡、格羅弗、伯特、恩尼都前來助陣 。（圖／品牌提供）

最受矚目的單品像是「蝴蝶結洋裝」，以艾蒙為主角，微笑模樣十分療癒人心，服裝下襬運用浮誇的立體綁帶蝴蝶結設計注入其中，帶來品牌不敗的華麗氛圍；另也有全員一次到齊的短版Ｔ恤或是帽Ｔ洋裝，鮮艷圖案加上品牌Logo，造型簡約更適合日常穿著。

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲本次聯名也帶來芝麻街機車外套包，5月25日開賣（手機殼台灣未上市） 。（圖／品牌提供）

除了服裝單品，本次聯名也帶來芝麻街機車外套包，以T恤造型化作手袋呈現，同樣以服裝的圖案細節一躍而上，更顯童心未泯。若是偏好配件小物，還提供卡通手機殼，主角們換上品牌服裝，略有嘻哈風格的造型，帶來耳目一新的效果。

【看更多精品夯包】

巴黎世家NEO CLASSIC USED復古版包款

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲多處做舊細節相當迷人。（圖／記者鮑璿安攝）

巴黎世家機車包是不敗經典，經歷20年始終不過時，今年則全新迎來了NEO CLASSIC USED復古版包款，顧名思義像是使用多年，獨特的做舊細節讓人陶醉。包款內襯皮革堅韌耐用且兼具功能實用性，外部使用的小牛皮和金屬五金配件呈現復古做舊感，仿佛真的經歷時間而生鏽。

Chloé 糖果包 

▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲前任設計總監Natacha Ramsay-Levi打造 。（圖／品牌提供）

Chloé前任設計總監Natacha Ramsay-Levi去年（2020年）年底離職，在她手中誕生的 BonBon Bag更有傳承價值，於去年9月的春夏大秀正式亮相，外型如同糖果般誘人而得名「糖果包」。最鮮明的特色就是圓弧輪廓，仿佛長版枕頭包，十分便於攜帶，金屬配件與有如流蘇的皮革側飾很難忽視，再加上可調式短肩帶設計可以作為腋下包與手提包使用，多變性質深受時尚迷喜愛。

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關鍵字：

芝麻街, 聯名, MOSCHINO, Jeremy Scott

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