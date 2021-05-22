2021精品手機殼入坑區！CHANEL粉紅菱格紋美爆、DIOR還能裝AirPods

iPhone手機的周邊越出越多，最常見的就是手機殼，各式各樣的圖案都有，那就來推薦2021「精品手機殼」六款，盤點CHANEL、DIOR、CELINE、BURBERRY、LOUIS VUITTON、PRADA熱門款，想入手精品包包卻下不了手，那就先從小配件入坑吧，最時髦非你莫屬！

推薦 1：CHANEL經典iPhone XII PRO MAX 鍊子手機包

這款CHANEL經典iPhone XII PRO MAX鍊子手機包，是小羊皮搭上金色金屬logo，還有金球鏈條，重點是加上卡包二合一，真的太美太燒了，還超級方便，出門直接搞定！但是只有出iPhone 12 PROMAX的，有經典黑、可愛粉兩個顏色可以挑選呦！

▲CHANEL經典iPhone XII PRO MAX 鍊子手機包。（圖／CHANEL官網）

另外還有斜紋軟呢的材質，藍／黃。

▲CHANEL經典iPhone XII PRO MAX 鍊子手機包。（圖／CHANEL官網）

推薦 2：DIOR 30 MONTAIGNE 手機套配 AirPods PRO 保護殼

這款30 MONTAIGNE 手機套配AirPods PRO 保護殼，經典的老花圖案，可以裝 PRO背在身上超級方便，外觀美又實用，除了裝耳機外，也能拿來裝零錢，所有iPhone型號都通用，超推薦入手這款！

▲DIOR 30 MONTAIGNE 手機套配 PRO 保護殼。（圖／DIOR官網）

推薦 3：CELINE TRIOMPHE人造革印花和CELINE刺繡羊皮革手機保護殼

這款CELINE TRIOMPHE人造革印花和CELINE刺繡羊皮革手機保護殼，搭配CELINE經典的老花還有刺繡的字樣，真的超級精緻，用起來也很時尚，小紅書爆款啊！

▲CELINE TRIOMPHE人造革印花和CELINE刺繡羊皮革手機保護殼。（圖／CELINE官網）

推薦 4：BURBERRY雙色皮革iPhone 11 PRO手機保護套

這款BURBERRY雙色皮革iPhone 11 PRO手機保護套，是黑色搭配駝色的皮革材質，也是BURBERRY經典的顏色，簡單又百搭的一款手機殼，另外還可以搭配吊繩，背在身上超方便，超有質感的一款！

▲BURBERRY雙色皮革iPhone 11 PRO手機保護套。（圖／BURBERRY官網）

推薦 5：LOUIS VUITTON IPHONE 11 保護套

這款LOUIS VUITTON iPhone 11 保護套，以Monogram Eclipse帆布配搭黑色小牛皮製造，精巧實用，保護套是經典老花的圖案，方便攜帶信用卡，另外也有iPhone 11 PRO MAX的尺寸，喜愛LV的朋友千萬不要錯過這款！

▲LOUIS VUITTON iPhone 11 保護套。（圖／LOUIS VUITTON官網）

推薦 6：PRADA SAFFIANO皮革iPhone 11手機套

這款PRADA SAFFIANO皮革iPhone 11手機套，選用品牌的標誌性Saffiano皮革，以十字紋圖案及蠟面潤飾見稱，並搭配經典的三角Logo，拿在手上整個高級起來，非常經典耐看，拿來送禮絕對不會出錯，人見人愛的一款！

▲PRADA SAFFIANO皮革iPhone 11手機套。（圖／PRADA官網）

文／美人圈

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