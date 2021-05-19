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寶格麗夜店風錶暗夜大放閃　不到10萬戴上手

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▲▼BVLGARI,GP 。（圖／公關照）

▲寶格麗ALUMINIUM STEVE AOKI特別版腕錶，94,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）與世界前十大DJ、服裝設計師Steve Aoki聯手，推出融合電音精神、洋溢夜店歡樂氣息的BVLGARI BVLGARI ALUMINIUM STEVE AOKI特別版腕錶，白色面盤上除了點綴他的專屬標誌，同時塗覆超級螢光夜光塗料，讓面盤在暗夜中強力放閃，象徵黝暗永遠不敵光明的力量，不到10萬元便能入手。

▲▼BVLGARI,GP 。（圖／公關照）

▲寶格麗與世界前十大DJ與音樂製作人Steve Aoki聯手打造特別版腕錶。
 

BVLGARI BVLGARI ALUMINIUM STEVE AOKI特別版腕錶，維持此系列經典設計，包括搭載鋁合金錶殼與橡膠錶圈、搭載具42小時動力儲存的自動上鍊機芯，全新巧思是加入知名DJ與時裝設計師Steve Aoki的個人元素，包括他的專屬Logo，以及在暗夜中大放光明的螢光面盤。
▲▼BVLGARI,GP 。（圖／公關照）

▲寶格麗ALUMINIUM STEVE AOKI特別版腕錶的白色錶盤塗覆超級螢光夜光塗料。

瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，簡稱GP）也在面盤做文章，為大中華區打造限量88只的Laureato桂冠系列赤焰之光腕錶，鍛造碳面盤搭配紅色時標與指針，黑與紅配色非常搶眼，而錶殼為PVD處理的5級鈦金屬材質，因此戴起來輕盈舒適。

▲▼BVLGARI,GP 。（圖／公關照）

▲GP LAUREATO桂冠系列ABSOLUTE赤焰之光腕錶，371,000元。（圖／GP提供）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, GP, Girard-Perregaux, 芝柏

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